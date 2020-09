Une femme convainc son propriétaire de faire une entorse au règlement pour sauver "le chat le plus triste du monde"

Le propriétaire de l’appartement qu’elle louait refusait les animaux de compagnie, mais il a fini par accepter de faire une exception pour Bruce Willis. Il ne s’agit évidemment pas du célèbre acteur, mais d’un chat errant malade.

Il n’est pas rare qu’on donne un nom de célébrité à un animal, comme nous l’avons vu avec Dennis Quaid, qui a d’ailleurs été adopté par l’acteur homonyme. Ici, c’est de Bruce Willis qu’il s’agit, un chat de 6 ans qui n’avait quasiment connu que l’errance, jusqu’à son arrivée au refuge de la Humane Society du Minnesota (Nord des Etats-Unis).

Malgré tout ce qu’il avait enduré, le félin était décrit comme doux et affectueux par les bénévoles, comme le rapporte Ipnoze. Son état de santé, en revanche, était bien moins réjouissant, puisqu’il souffrait de multiples blessures, avec les yeux et les dents mal en point, de diverses infections et surtout du virus de l’immunodéficience féline (FIV).

La Humane Society du Minnesota en a parlé via les réseaux sociaux. Une jeune femme prénommée Sandra a vu la publication et est tout de suite tombée sous le charme du chat. Seul problème, elle habitait un appartement où il lui était interdit d’avoir un animal de compagnie.

Elle s’est toutefois entretenue avec le propriétaire et a réussi à le convaincre de faire une exception, vu la détresse de Bruce Willis.

Un an plus tard, le chat était métamorphosé. Grâce à l’amour de sa maîtresse et aux soins, Bruce Willis se portait très bien, tant sur le plan de la santé que celui moral. Il n’avait plus rien à avoir avec « le plus triste des chats » qu’il était, bien au contraire ; il n’a jamais été aussi heureux de sa vie.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant ses photos et vidéos sur Instagram, où il est suivi par près de 100 000 abonnés.