Une femme constamment fatiguée place une caméra dans sa chambre et découvre que son chat la tape 4 heures par nuit

Susie ne comprenait pas pourquoi elle se sentait systématiquement fatiguée au réveil, alors qu’elle pensait avoir tranquillement dormi toute la nuit. En installant une caméra dans sa chambre, elle a compris ce qui se passait pendant son sommeil. Son chat Ginger était passé par là…

On ne le sait que trop bien, les chats sont plutôt actifs la nuit, ce qui vaut parfois quelques réveils en sursaut à cause des bruits qu’il leur arrive de faire. Ginger ne fait pas exception à cette règle, comme le raconte Ipnoze.

Son activité nocturne préférée consiste à embêter sa propriétaire. Susie ne s’en est rendu compte que récemment. Cela a d’ailleurs été l’occasion pour elle de comprendre pourquoi elle était toujours épuisée en se levant le matin.

Même après avoir fait une nuit de sommeil complète, Susie se sentait à bout de forces, ce qu’elle ne parvenait pas à s’expliquer. Elle a alors eu l’idée de poser une caméra près de son lit pour voir ce qui se passait pendant qu’elle était endormie.

En visionnant les images le lendemain, tout est devenu bien plus clair dans son esprit. La cause de sa fatigue, c’était Ginger. Toutes les nuits, le félin saute sur le lit de sa maîtresse et lui donne des coups de patte sans s’arrêter pendant 4 heures, de 23 heures à 3 heures du matin. Elle a posté la vidéo sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale.

Malgré tout, Susie ne lui en veut pas du tout. Elle l’aime trop pour lui en tenir rigueur, lui qui l’accompagne depuis plus de 15 ans. Elle avait, en effet, adopté le chat et son frère Brock en 2005, alors qu’ils étaient âgés de 2 mois.

D’ailleurs, elle sait que Ginger agit ainsi non pas pour la perturber, mais pour réclamer des caresses.

Outre les 2 chats, Susie est aussi la propriétaire de 2 chevaux appelés Echo et Mollie.