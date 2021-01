Une famille retrouve son chat sur le toit de ses voisins, 5 jours après l'explosion de son foyer

© Portsmouth News / Solent News

Dans le Sud de l’Angleterre, un chat a non seulement miraculeusement survécu à une terrible explosion, mais il a en plus été retrouvé plusieurs jours plus tard dans le voisinage. Il ne souffre que de légères lésions. Attristée par la destruction de son foyer, sa famille s’estime toutefois chanceuse de l’avoir récupéré sain et sauf.

Pour les McCormick, l’année 2020 s’est achevée par un gros coup dur, mais ils peuvent se consoler par le retour de leur chat Vladimir, comme le rapporte le Daily Mail.

Le 31 décembre dernier à la mi-journée, une fuite de gaz a provoqué une série d’explosions dans leur maison située à Portsmouth, dans le comté du Hampshire. Le souffle a été si puissant qu’une de leurs fenêtres a été projetée jusque dans le jardin d’une propriété voisine. Le domicile a été presque entièrement détruit.

Michael McCormick, 52 ans, son épouse Montse de 7 ans sa cadette, et leur fils Mark, 19 ans, ont dû fuir les lieux en urgence. Ils logent aujourd’hui dans un hôtel, en attendant de trouver une solution durable. Mais plus que la perte de leur domicile, ils étaient extrêmement inquiets pour leur chat.

Vladimir se trouvait, en effet, dans le salon lorsque les explosions ont eu lieu. Craignant le pire, les McCormick ont finalement été soulagés de découvrir leur ami félin ce mardi (5 janvier) en vie.

Le chat âgé de 9 ans avait trouvé refuge sur le toit d’une maison voisine. Outre des écorchures aux pattes, quelques poils brûlés et de légères atteintes à la langue et à la gencive, il ne souffrait de rien de grave. Le vétérinaire l’a ausculté et rassuré ses propriétaires ; d’après le spécialiste, il s’en remettra totalement. Il leur a toutefois recommandé de surveiller l’état de ses poumons, qui lui semblaient sains au moment de l’examen.

Une cagnotte a été mise en ligne pour aider ses maîtres à surmonter cette difficile épreuve. 3000 livres sterling ont ainsi pu être récoltés jusqu’ici, soit un peu plus de 3300 euros.