Une famille ne pensait plus revoir son chat après qu'il ait été emporté par les flots sur le toit d’un camping-car lors d’une violente tempête

Depuis qu’il avait été recueilli en juin dernier par Camille Collins et les 7 autres membres de sa famille, tout se passait pour le mieux pour Blanco, un adorable chat errant blanc. Caresses, randonnées, siestes sous le porche…la vie était belle ! Malheureusement, tout a changé en un éclair le 26 septembre dernier lorsque l’ouragan Helene a frappé en provoquant des inondations potentiellement mortelles en quelques minutes.

Une scène terrifiante

Ce jour-là, seuls la belle-mère de Camille, Nan Collins, et son beau-frère, Jonathon Collins, étaient présents sur la propriété. Tandis qu’ils faisaient de leur mieux pour déplacer des véhicules et des objets face à la rapide montée des eaux, ils ont assisté, impuissants, à une scène stupéfiante.

« À un moment donné, ils ont soudainement remarqué Blanco sur le toit du camping-car de ma mère, qui a fini par flotter. », a expliqué Camille Collins à The Dodo.

© Camille Collins

Blanco avait apparemment sauté sur le camping-car pour se protéger de la crue avant que le véhicule ne soit finalement emporté par le courant et n’entre en collision avec la maison du voisin.

« Il a sauté sur la maison du voisin lorsque le camping-car est entré en collision avec elle », a continué Camille. « Jonathon a vu Blanco glisser du toit dans l'eau. Il a couru pour essayer de voir s'il parviendrait à atteindre le rivage, mais les lignes électriques sont tombées à 4,5 mètres devant lui et il n'a pas pu aller plus loin. »

© Camille Collins

La famille était dévastée et elle était convaincue de ne plus jamais revoir le minou…

Une réapparition miraculeuse

Une fois la tempête terminée, la famille Collins a bien cherché le petit chat blanc partout mais au vu des dégâts, elle avait peu d’espoir de le voir revenir.

© Camille Collins

Pourtant, 8 jours plus tard, un miracle se produisit : Blanco est soudainement réapparu ! « Jonathon a vu un chat blanc et il a miaulé quand on l'a appelé, mais le chat ne l'a pas laissé approcher », a déclaré Camille. À force de patience et avec l’aide d’un peu de nourriture pour chat, le minou a fini par se laisser convaincre de se laisser caresser en ronronnant comme au premier jour.

A lire aussi : Un chat refuse que sa propriétaire approche le chaton nouvellement arrivé dans le foyer et le fait savoir d’une manière très claire (vidéo)

© Camille Collins

Toute la famille était folle de joie de retrouver Blanco, et, malgré les dégâts matériels, elle était aussi soulagée que tout le monde soit sain et sauf. Désormais, elle peut songer sereinement à la reconstruction sous la supervision de Blanco qui ne quitte plus l’épave du camping-car depuis sa mésaventure.