La propriétaire d'un chat rentré à la maison criblé de plombs lance un appel à la vigilance face au "prédateur" auteur du tir

Marie-Catherine a bien cru perdre son chat Léhon, victime d’un tir de carabine près de chez eux dans une commune des Côtes-d’Armor. Par chance, l’animal a pu être sauvé grâce à une intervention chirurgicale, mais sa maîtresse est toujours sous le choc et invite les autres propriétaires à faire attention à leurs amis félins.

Un chat blessé par un tir d’arme de chasse s’en remet après avoir été opéré. Sa propriétaire appelle les habitants à la vigilance, rapportait Le Télégramme.

Les faits ont eu lieu le lundi 13 janvier. Ce matin-là, Marie-Catherine Pavesi, qui habite le secteur des Rosaires près de la plage du même nom à Plérin (22), a eu extrêmement peur en voyant son chat Léhon de retour à la maison couvert de sang et endolori.

Elle ignorait à ce moment-là ce qui en était la cause. En fait, elle pensait que Léhon avait été heurté par un véhicule. L’animal âgé de 2 ans et demi avait la bouche en sang et émettait des miaulements qu’elle n’avait jamais entendus de sa part jusque-là.

Marie-Catherine Pavesi a aussitôt contacté une vétérinaire, puis cette dernière a admis le matou pour l’examiner et le soigner. En inspectant les lésions, elle a réalisé qu’il était criblé de plombs.

Lorsque la praticienne l’a annoncé à sa propriétaire, celle-ci a été choquée. Le tir de carabine avait vraisemblablement été effectué à bout portant.

« Faites attention à vos petits animaux »

Léhon a subi une intervention chirurgicale qui, fort heureusement, s’est parfaitement déroulée. Il a donc survécu à cet acte de cruauté et devrait même s’en remettre complètement.



Photo d'illustration

Soulagée et reconnaissante, Marie-Catherine Pavesi n’en a pas oublié de déposer une plainte à la Police nationale.

A lire aussi : Une maman chat excédée par l'agitation causée par ses 2 chatons rétablit le silence et le calme en un instant (vidéo)

Elle en a également parlé sur « Tu sais que tu viens de Plérin », groupe Facebook dédié à la communauté locale. Elle l’a fait non seulement pour partager sa terrible expérience, mais aussi et surtout pour appeler les autres propriétaires de chats à la vigilance. « Faites attention à vos petits animaux s'il vous plaît... Il y a un prédateur dans le secteur », a-t-elle, en effet, écrit.