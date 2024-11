Une famille comprend que de précieuses vies sont à sauver en découvrant un carton avec la mention "chatons gratuits" déposé près de chez elle

« C’était choquant et déroutant », confie Elizabeth Grimes à The Dodo lorsqu’elle parle de la triste découverte que sa famille a faite près de chez elle, à l’angle de la rue. Ses enfants, qui jouaient au basket, avaient, en effet, remarqué un carton déposé sur le trottoir et sur lequel on avait écrit « chatons gratuits ».

A l’intérieur de la boîte se trouvaient 4 chatons. Ils grelottaient de peur et de froid. Sans nourriture, couverts de puces et de saleté, les petits félins ne disposaient que de 2 sous-vêtements en guise de couchage.



Elizabeth Grimes

En ouvrant le carton, la famille a pu y lire un autre message : « Cette chatte errante qui venait à ma porte a eu des bébés sous mon porche. Je ne sais pas quoi faire ! Je ne peux pas me permettre de les garder ».

Elizabeth Grimes et les siens ont vite réagi en mettant les chatons en sécurité à la maison et en les nettoyant.



Elizabeth Grimes

La maman a lancé un appel à l’aide sur Facebook. Connaissant la solidarité qui caractérise la communauté locale, elle était certaine que son message ne resterait pas lettre morte. Une personne s’est effectivement manifestée, proposant d’accueillir 3 des jeunes chats. Quant au 4e, une femelle à la robe noire, il n’a pas quitté les lieux ; les Grimes ont décidé de l’adopter.

Cuddles tombait à point nommé pour l’enfant endeuillé

« Quelques jours seulement avant de découvrir les chatons, le cochon d’Inde de mon fils de 9 ans est mort, raconte Elizabeth Grimes. Il en avait le cœur brisé. Nous avions déjà évoqué la possibilité de lui offrir un chaton à l’approche de Noël. Alors, quand nous les avons trouvés, nous lui avons dit qu’il pouvait en choisir un. Il a choisi le noir. C'était le plus petit de la portée. Il nous aide à la nourrir et à prendre soin d'elle. Il lui a choisi le nom de Cuddles. Depuis, ils sont inséparables ».

Elizabeth Grimes

Cuddles et les autres chatons, qui rejoindront bientôt leurs nouvelles familles eux aussi, ont eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes aussi bienveillantes après avoir été promis à une vie d’errance.