Une étudiante fait tout pour venir en aide à un chat errant terrifié par les humains (vidéo)

En Bosnie-Herzégovine, Asja, une étudiante en pharmacie, n’a pas su tourner le dos à un chaton errant et terrifié par les humains. L’hiver dernier, la jeune femme a décidé d’agir pour ne pas laisser le petit vagabond seul dans le froid.

Asja a fait preuve de beaucoup d’altruisme et de patience. « Je me sentais triste pour le chaton, alors j’ai pris la décision de faire de mon mieux pour le sauver », a-t-elle expliqué à Lovemeow. La minuscule boule de poils miaulait continuellement dans la rue. Mais chaque fois qu’une personne s’approchait d’elle, elle prenait ses pattes à son cou.

L’étudiante, qui a nommé la petite chatte Gigi, a commencé à lui laisser de la nourriture sur son balcon et à lui construire un abri de fortune. Affamé, le félin en a réclamé toujours plus. Les premiers jours, Gigi mangeait loin de sa bienfaitrice et ne manquait pas de grogner. Mais de fil en aiguille, Asja et Gigi ont tissé un lien entre elles.

Petit à petit, le félin a chassé sa timidité

« J'ai essayé de la caresser tout en la nourrissant pour qu'elle associe les caresses à quelque chose de positif », a déclaré la jeune femme. « Elle était tellement confuse au début et ne savait pas comment réagir au toucher. »

Après quelques semaines, le comportement du quadrupède a changé. Gigi a appris à faire confiance à Asja. Elle a d’ailleurs fini par emménager dans son appartement.

Gigi a trouvé une famille aimante pour toujours

Gigi est devenue très câline avec sa mère adoptive. Ses grognements ont été remplacés par de doux ronronnements de plaisir. Âgée aujourd’hui de 8 mois, la chatte qui repoussait autrefois les humains, ne peut plus se séparer de sa protectrice.

Loin du tumulte de la rue où elle a grandi, Gigi s’épanouit et reçoit énormément d’amour au quotidien. « Gigi me fait me sentir heureuse et aimée, a confié sa propriétaire, je suis si heureuse qu’elle m’ait laissé faire partie de sa vie. »