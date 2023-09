Une chatte rejetée malgré les précieux services qu'elle a rendus rêve d'un nouveau départ

Après avoir consacré une grande partie de sa vie à aider les humains, Spice a connu l’errance, la peur et les privations. Jusqu’à la découverte de cette chatte par une âme bienveillante et l’intervention d’une association.

Spice, chatte écaille de tortue de 8 ans, avait grand besoin d’aide et de réconfort. Une bonne samaritaine l’avait repérée dans la rue et secourue. Elle était maigre et mal en point.

La personne a contacté Best Friends Felines, association basée à Brisbane en Australie. Cette dernière a découvert par la suite que Spice avait servi dans une maison de retraite médicalisée en tant que chatte de thérapie pendant des années.



Elle avait ensuite été adoptée par une famille, avant de prendre la fuite. 2 mois après sa fugue, la dame au grand cœur citée plus haut lui ouvrait les portes de son foyer. Quand ses propriétaires ont été appelés, ils ont signifié à leurs interlocuteurs qu’ils n’avaient plus l’intention de la reprendre.

Quelle triste destinée pour cette chatte qui avait consacré son existence à aider les autres… « Spice, qui avait tant donné en tant que chatte de thérapie, s'est retrouvée sans abri et est devenue indésirable », déplorait Nikki, bénévole chez Best Friends Felines.

La chatte était si maigre qu’elle avait du mal à marcher. Elle souffrait également de problèmes gastriques à cause des déchets qu’elle devait manger pour survivre dans la rue. Emmenée chez le vétérinaire, elle a été mise sous antibiotiques.

Le bout du tunnel pour Spice

Son état de santé s’est progressivement amélioré. Elle devenait de plus en plus avide d’attention et d’affection. Transférée au refuge, Spice est ravie de profiter du confort, de bonne nourriture et de caresses à volonté. Ce à quoi elle répond par d’adorables ronronnements et câlins.



« Elle a repris des forces, est beaucoup plus stable sur ses pattes et se fatigue moins vite », indique Nikki à Love Meow.

L’équipe de Best Friends Felines est à présent à la recherche d’une famille d’accueil pour préparer Spice à l’adoption.

Après tout ce qu’elle a fait pour les humains et des années de souffrance, ce serait la juste récompense pour cette chatte pleine de tendresse.

