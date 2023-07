Une chatte perdue effectue un mystérieux périple de 200 kilomètres pendant 2 mois

Spooky, adorable chatte à la robe noire, et sa famille habitent Nairn, ville portuaire du nord de l’Ecosse.

Ses propriétaires l’avaient adoptée au début de la crise sanitaire et du confinement. Elle avait eu 3 chatons. 2 d’entre eux avaient été adoptés par un ami, le 3e est resté auprès de Spooky et ses humains.

Tout allait bien jusqu’à cette fugue ayant plongé la maisonnée dans l’angoisse. Ses maîtres remuaient ciel et terre pour tenter de la retrouver, mais sans succès.

Près de 2 mois se sont écoulés, et la famille commençait à se faire à l’idée qu’elle ne la reverrait probablement plus jamais.

Jusqu’à cet appel téléphonique où leur interlocuteur leur annonçait la nouvelle dont elle n’osait plus rêver. Lindsay Arbuckle et son mari Gary ont, en effet, appris le samedi 15 juillet qu’on venait de retrouver leur chatte, rapportait The Press and Journal.

Spooky était à Perth, 200 kilomètres plus au sud. Elle a été localisée grâce aux bénévoles de Missing Pets Perth and Kinross, un groupe actif sur Facebook.

Une habitante de Perth avait remarqué la chatte près de chez elle. Cette dernière paraissait désorientée et terrifiée. Elle se cachait sous les voitures. Prévenue, l’équipe de Missing Pets Perth and Kinross s’est rendue sur les lieux pour récupérer l’animal.



Elle a ensuite passé la minette au lecteur de puce d’identification, ce qui lui a permis d’obtenir les coordonnées de ses propriétaires et de les appeler.

« Aucune idée de la façon dont elle est arrivée à Perth »

Les bienfaiteurs de Spooky l’ont hébergée durant la nuit. Le lendemain, Lindsay et Gary Arbuckle ont effectué le trajet pour la récupérer et la ramener à la maison.



« Nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont elle est arrivée à Perth. Nous ne pouvons que présumer qu'elle a sauté dans une camionnette qui s'y est rendue, dit sa maîtresse. Nous sommes ravis de l'avoir de retour en sécurité à Nairn ».

Une fois de plus, l’identification a permis à un animal de compagnie perdu de retourner sain et sauf auprès des siens, alors que la situation semblait désespérée.