Une chatte fusille sa maîtresse du regard pour être rentrée en retard (vidéo)

Pour Duchess, la ponctualité n’est pas un vain mot. Il s’agit même d’une valeur fondamentale aux yeux de cette chatte, qui s’attend à ce que tous les membres de la famille aient le même respect des horaires. Or, sa propriétaire ne s’est pas montrée irréprochable sur ce plan récemment. La féline a tenu à lui faire savoir qu’elle n’avait pas intérêt à récidiver.

Duchess, une magnifique chatte croisée Maine Coon à la robe tigrée, est l’une des vedettes des comptes TikTok et Instagram « Duchess and Chloe ». L’autre, vous l’aurez deviné, étant sa congénère répondant au nom de Chloe et dotée d’un pelage calico. Cette joyeuse famille comprend également un chien.

Duchess est très à cheval sur le respect des horaires, surtout en ce qui concerne le service des repas. Elle n’hésite pas à rappeler à l’ordre tout membre de la maisonnée qui aurait la malchance d’avoir du retard. La minette en a fait la démonstration dans une vidéo mise en ligne le 18 octobre 2024 sur TikTok, où elle totalise 1,8 million de vues, et relayée par Newsweek.



@duchy000 / TikTok

Ce jour-là, la maîtresse de Duchess avait eu le malheur de rentrer à la maison 2 heures après le moment habituel. De ce fait, elle ne lui a pas servi son repas à temps. Pour la chatte, c’était une faute impardonnable.

Elle n’a pas manqué de le signifier à son humaine lorsque celle-ci a ouvert la porte. Se tenant derrière le garde-corps à l’étage, Duchess a réservé à sa propriétaire un accueil pour le moins glacial, lui adressant un regard d’une grande sévérité, à la mesure de la « trahison » dont elle avait le sentiment d’avoir été victime.

Voici la vidéo :

Duchess n’aime ni les retards, ni les départs

Sa maîtresse sait désormais à quoi s’en tenir si elle a la mauvaise idée de se rendre coupable d’un nouveau retard.

Duchess sait aussi l’amener à ressentir de la culpabilité lorsqu’elle s’apprête à sortir de la maison. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette autre vidéo, postée sur Instagram le 27 octobre 2024 :

