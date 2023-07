Une chatte est abandonnée par ses propriétaires alors qu’elle s’apprête à donner naissance à ses chatons (vidéo)

Il y a quelque temps, des habitants de Las Vegas (États-Unis) ont retrouvé une chatte errante près de chez eux. La féline était à la recherche de nourriture, et paraissait en grande détresse, rapporte Love Meow.

« Elle a été laissée dehors lorsque sa famille a déménagé, et ses voisins l’ont trouvée, la peau sur les os. Ils l’ont recueillie, ont commencé à s’occuper d’elle et nous ont demandé de l’aide. Nous lui avons immédiatement fait une place », ont déclaré les bénévoles du Homeward Bound Cat Adoptions.

Accouchement imminent

La chatte, nommée Josie, était âgée d’un peu moins d’un an, et elle attendait déjà des chatons. « Elle était douce, sociable […] et elle était sur le point de mettre bas ! Nous l’avons placée dans une famille d’accueil expérimentée, afin qu’elle puisse se préparer à la mise bas dans la sécurité et le confort d’un foyer », poursuivent les bénévoles.

Peu après son arrivée, Josie s'est mise à l'aise, pétrissant ses pattes avec bonheur et ronronnant à tout bout de champ. Elle était manifestement ravie d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de nouvelles personnes à câliner.

Josie et Ellen, un duo de choc

Josie s'est rapidement rapprochée de sa mère d'accueil, Ellen Richter. Elle passait son temps sur ses genoux, et ne la quittait jamais d’une semelle. Elle a eu la chance de pouvoir compter sur sa présence le jour de la mise bas.

« Elle a rapidement mis au monde 5 chatons en bonne santé. Au début, elle ne savait pas trop quoi faire, mais elle était soulagée d’avoir sa mère adoptive pour l’aider à chaque étape de cette nouvelle aventure. »

Avec 5 bouches affamées à nourrir, Josie s'est plongée dans son rôle de maman en nettoyant les bébés, en les allaitant 24 heures sur 24 et en les couvrant de câlins. Elle ne les quittait jamais du regard, tandis qu’Ellen s’assurait que tout allait bien pour elle.

La maman d’accueil dévouée lui apportait de la nourriture constamment. « Elle avait beaucoup d'appétit et mangeait bien. Josie répondait à tous les caprices de ses bébés et veillait constamment sur eux », racontent les bénévoles.

Lorsque les chatons de Josie ont commencé à prendre leur envol, la maman chat a su prendre du temps pour elle. Elle en a profité pour passer d’autres moments privilégiés avec Ellen. « Elle m’accueille à la porte de la chambre pour me demander de l'attention et de l’amour », a-t-elle confié.

En route vers de nouveaux horizons

Depuis, Josie « a officiellement pris sa retraite en tant que maman », et a été stérilisée. Elle a rejoint la famille de ses rêves, comme l’ont fait ses 5 chatons, où « elle apprécie d’être gâtée » à longueur de journée. Une nouvelle aventure qui ne fait que commencer !