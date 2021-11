Une chatte disparue depuis plusieurs jours retrouvée perchée au sommet d'un poteau électrique

Les chats aiment se placer en hauteur. Mais parfois, ils se retrouvent dans des situations compliquées... À Indio, en Californie, une chatte nommée Ruth était coincée au sommet d'un poteau électrique.

Heather Padilla a déclaré à News Channel 3 que sa chatte, Ruth, avait disparu depuis plusieurs jours. Lundi 15 novembre 2021, l'Américaine a enfin découvert où elle s'était faufilée...

En sortant pour se rendre sur son lieu de travail, Heather a entendu ses miaulements. Elle a donc levé les yeux et a aperçu sa boule de poils préférée perchée en haut d'un poteau électrique. « On pouvait la confondre avec le poteau », a expliqué la propriétaire du félin. « J'ai vu quelque chose, mais je ne pouvais pas tout à fait dire ce que c'était, alors je me suis approchée et j'ai vu que c'était elle. »

© News Channel 3 (capture d'écran)

La chatte a retrouvé la terre ferme

Il s'est avéré impossible pour Heather de récupérer elle-même son animal de compagnie. L'Imperial Irrigation District (IID), le fournisseur d'électricité à Imperial, et le service de contrôle des animaux ont donc été contactés.

La dame a observé avec anxiété l'opération de sauvetage lancée par les professionnels. D'autres habitants, intrigués par ce remue-ménage, ont également assisté à la scène en direct.

© News Channel 3 (capture d'écran)

Afin d'effectuer les manœuvres en toute sécurité, le courant a été coupé. Juste avant que les 12 coups de midi ne sonnent, la prisonnière, qui essayait de descendre de sa tour par ses propres moyens, a été secourue par 2 agents installés dans une nacelle.

La chatte a été rendue à sa propriétaire, laquelle s'est sentie extrêmement soulagée après l'avoir retrouvée saine et sauve.

© News Channel 3 (capture d'écran)

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Gryffyndor. La chatte avait, elle aussi, tenté une ascension dangereuse : celle d'un poteau électrique mesurant 10 mètres. Une fois le sommet atteint, elle était restée piégée pendant près de 10 heures, avant que les pompiers ne volent à son secours.

Décidément, nos fidèles moustachus ne souffrent pas du vertige !