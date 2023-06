Une chatte dévoile toute sa bonté en élevant un chiot orphelin comme son propre petit (vidéo)

Dès la naissance, Blue s’est retrouvé orphelin. Une situation qui aurait pu être fatale pour ce chiot. Heureusement, Shelly et sa chatte Shiva sont passées par là, et ont tout fait pour lui offrir un nouveau départ.

Shelly Crook est l’heureuse maîtresse de plusieurs chats, mais c’est le chien de sa tribu qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux ! Il y a quelques mois, la femme se rendait à un vide-grenier, et elle y a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie, rapporte PetHelpful.

« Ce jour-là, j’ai croisé une dame avec un panier rempli de chiots, explique-t-elle sur TikTok. Elle était à la recherche de foyers d’accueil pour tous ces bébés. J’ai d’abord hésité, puis j’ai décidé de ramener Blue à la maison. »

@shellycrook6 / TikTok

À l’époque, le croisé Bouvier Australien n’était âgé que de 2 jours. « Sa mère avait 8 ans et elle s’était échappée, elle ne voulait rien à voir avec lui », a ajouté Shelly. Celle-ci s’est mise à le nourrir au biberon dès son retour à la maison, et elle a tout tenté pour lui offrir un nouveau départ.

Une alliée de taille

Shelly a eu beaucoup de chance : elle a pu compter sur le précieux soutien de Shiva, sa chatte. « Au début, elle ne savait pas vraiment quoi faire, puis elle l’a pris sous son aile. Aujourd’hui, Blue est son bébé », confie Shelly.

En un regard, Shiva a aimé le chiot orphelin comme s’il était le sien et ne l’a plus jamais quitté. Elle l’a regardé grandir et a toujours veillé à sa sécurité. Une mère exemplaire !

Le lien entre Blue et Shiva était si fort que Shelly a décidé de le garder avec elle. « Je prévoyais de le faire adopter une fois son sevrage terminé, mais ça n’est plus dans mes plans. En plus, il s’entend très bien avec mes autres chats », a-t-elle affirmé sur TikTok.

Aujourd’hui, Blue est beaucoup plus grand que Shiva - en taille ! - mais cela n’empêche pas la féline de le suivre comme son ombre. Leur fabuleuse amitié ne fait que commencer, pour le plus grand bonheur de leur maîtresse !