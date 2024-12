Une chatte de 14 ans retrouve son maître après être restée coincée sous un camion et parcouru des kilomètres toute la journée

Du haut de ses 14 ans, Zyla a vécu beaucoup d’aventures et profite désormais d’une retraite plaisir. Cette quiétude a été récemment entachée lorsque la féline s’est installée sur une dépanneuse, laquelle a redémarré sans que son conducteur la remarque. Pendant toute la journée, la chatte a été emmenée ici et là contre son gré.

Paula Busby cherchait désespérément sa chatte de 14 ans, Zyla, qui n’a pas l’habitude de s’absenter très longtemps. En réalité, la féline se trouvait en bien mauvaise posture sur un camion et aurait certainement préféré rester aux côtés de sa maîtresse. Par chance, elle est sortie indemne de sa mésaventure.

Zyla n’est plus toute jeune et a la santé fragile. Elle souffre d’épilepsie, comme l’a précisé The Pembrokeshire Herald. Cette maladie nécessite un traitement et doit être suivie de près. Alors, quand elle a disparu toute une journée, sa maîtresse s’est fait beaucoup de soucis.

Un long voyage

Pendant qu’elle cherchait Zyla, cette dernière voyageait malgré elle à travers la ville. Elle avait grimpé sur le châssis d’une dépanneuse et n’a pas eu le temps de descendre quand cette dernière a quitté son quartier de Neyland (Pays de Galles). Le conducteur du véhicule, qui n’a rien remarqué, a enchaîné les allers-retours dans le cadre de son travail, ne lésinant pas sur la vitesse.

Le soir venu, aux environs de 19 heures, l’automobiliste est rentré à Neyland et a entendu des miaulements plaintifs provenant de son véhicule. En s’approchant, il a découvert la pauvre Zyla recroquevillée sur la carrosserie : « C'étaient des cris assez forts, et lorsque mon partenaire est allé enquêter, cette petite beauté a fait son apparition » déclarait Emma Louise, la compagne du chauffeur.

Paula Busby

Des retrouvailles très attendues

Le couple était soulagé de constater que la chatte n’était pas blessée. Il l’a tout de même conduite chez un vétérinaire pour lui mettre une micropuce. Bien qu’ils étaient prêts à l’accueillir, les bienfaiteurs ont tout de même pensé que quelqu’un pouvait l’attendre quelque part et ont posté son minois sur les réseaux sociaux. Paula est tombée sur la photo et s’est immédiatement manifestée.

A lire aussi : Découverts errants, 2 chatons craintifs décident d'ouvrir leur coeur à l'amour et d'apprendre à faire confiance aux humains

Cette dernière a pu récupérer sa chatte saine et sauve malgré ce qu’elle avait vécu : « Quand on pense au temps qu’elle a passé sous le camion de dépannage, c’est vraiment un miracle qu’elle ait survécu. À partir de maintenant, nous la surveillerons de très près », affirmait-elle. Elle a également remercié le couple d’avoir pris grand soin de sa féline.