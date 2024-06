Une chatte accouche dans un garage et repart sans ses 4 chatons, mais d'autres animaux insoupçonnés vont prendre le relais pour s'occuper d'eux

Lorsqu’une chatte sent qu’elle est sur le point de mettre bas, elle se met instinctivement en quête d’un endroit sûr pour accoucher et élever ses petits. Récemment, une féline des rues enceinte avait élu domicile dans un garage. Elle y a donné naissance à 4 adorables chatons ; 3 femelles à la robe écaille de tortue et un mâle roux.

Ce n’est qu’une dizaine de jours que la maîtresse des lieux s’en est rendu compte. La maman chat a quitté les lieux peu après pour ne plus réapparaître. La propriétaire de la maison a fait ce qu’elle a pu pour s’occuper des bébés et les nourrir au biberon, mais elle avait besoin d’aide.



Penny & The Fosters / Instagram

C’est Kelsey, mère d’accueil bénévole pour IndyHumane, association basée à Indianapolis dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis), qui a répondu à l’appel. Elle les a pris en charge et s’est tout de suite mise au travail. « Ils étaient dodus, pelucheux et se sont immédiatement accrochés au biberon », raconte-t-elle à Love Meow.

Elle a placé les chatons en couveuse pour les maintenir au chaud, les a nourris et choyés. Les 3 « torties » ont été appelées Maybelle, Midge et Maeve. Leur frère roux, lui, a reçu le nom de Mason. Ce dernier « a été le premier à avoir besoin d’un bain du postérieur à cause de son épaisse fourrure et a toujours été victime des pitreries de Midge », relate leur bienfaitrice.



Penny & The Fosters / Instagram

Penny, la chienne de Kelsey, s’est prise d’affection pour le quatuor félin et s’est mise à veiller amoureusement sur eux lorsque sa maîtresse était occupée par d’autres tâches. « Elle prend cette responsabilité très au sérieux et s'assure qu'il n'y a pas de restes de lait maternisé sur leurs visages », indique la bénévole.



Penny & The Fosters / Instagram

Des chatons entourés de bienveillance

Les chatons ont pu sortir de la couveuse et découvrir la pièce que Kelsey a confortablement aménagée pour eux. Ils ne se sont pas fait prier pour l’explorer jusque dans ses moindres recoins.

Quand Kelsey est en déplacement, elle confie Maybelle, Midge, Maeve et Mason à un autre « père d’accueil » prénommé Brett. Les chats de celui-ci les traitent avec autant de bienveillance et de patience que Penny. En particulier Strauss, un adulte roux qui les a placés sous sa protection. Ses petits congénères ont pris l’habitude de le suivre partout et de dormir à ses côtés.



Penny & The Fosters / Instagram

Les chatons grandissent dans des conditions optimales et continuent de s’épanouir, passant les caps de la vie les uns après les autres avec une énergie remarquable. Dans quelques semaines, ils pourront être proposés à l’adoption.

Penny & The Fosters / Instagram