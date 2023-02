Une chatonne rejetée par sa mère fait tout son possible pour attirer son attention (vidéo)

Heidi Shoemaker, mère d’accueil pour chats chez Foster Kitten Mama, a rencontré 2 félins rachitiques il y a quelque temps. Il s’agissait de Hatty et Harriet, une mère et son chaton confrontés à des débuts difficiles et qui avaient désespérément besoin d’aide.

Harriet, « persona non grata » aux yeux de sa mère

Les premiers jours ont été compliqués à gérer. Hatty, la maman, ne montrait aucun intérêt pour son bébé. Elle ne prenait jamais soin de cette petite boule de poils âgée d’une semaine à peine. La chatonne, elle, faisait de son mieux pour capter son attention.

« Je pense que Hatty était en chaleur. Elle ne voulait rien avoir à faire avec son bébé. Je les ai mises dans une pièce calme, et j’ai donné un complément de lait maternisé pour chaton à Harriet », confiait Heidi à Love Meow.

Pendant de longues journées, la bonne samaritaine ne comptait pas ses heures pour prendre soin de la petite Harriet. Elle devait s’assurer qu’elle était bien nourrie, propre, et qu’elle se sente aimée.

Hatty avait juste besoin de temps pour s'habituer à son nouvel environnement

Doucement, mais sûrement, Hatty s’est recentrée sur l’essentiel. Elle a retrouvé son instinct maternel et a commencé à prendre soin de sa petite chatonne. « J’ai pleuré de soulagement lorsque je l’ai vue nourrir Harriet pour la première fois », raconte Heidi.

Cette dernière n’a pas hésité à encourager la chatte à poursuivre en ce sens : « Je la caressais et la grattais sous le cou et les oreilles, et elle est restée avec son bébé. Harriet a reçu un bain complet et l’aide de sa maman pour faire ses besoins ».

Harriet est devenue la plus heureuse des chatonnes le jour où elle a enfin pu profiter de sa maman et se blottir contre son ventre. Grâce à tout cet amour, elle a pris des forces et est désormais pleine de courage. Elle suit Hatty à cœur joie aux 4 coins de la maison, et ne la lâche pas d’une semelle.

La maman et son chaton n’ont qu’un an d’écart et sont maintenant très complices, alors selon Heidi, il est essentiel qu’elles soient adoptées au sein d’une seule et même famille. En attendant de la trouver, Harriet continue à suivre sa mère comme son ombre, et à jouir de sa tendresse au quotidien.