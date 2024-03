Une caméra de surveillance capture une femme entrant dans une animalerie avec un chaton placé dans son sac et ressort les mains vides

Le petit Seymour a été abandonné par sa propriétaire sans aucune explication et de façon contestable. Il a été retrouvé par des bienfaiteurs qui l’ont bichonné et lui ont fait comprendre qu’il avait encore toute la vie devant lui pour s’épanouir. Il n’a pas fallu lui dire cela 2 fois, car il était prêt à la croquer à pleines dents !

Brittany, famille d’accueil bénévole pour les animaux, a récupéré un jeune tabby laissé par sa maîtresse dans une animalerie américaine. Le quadrupède nommé Seymour n’avait que quelques semaines et était plein de vitalité. Il a obtenu une seconde chance dont il profite chaque jour.

Une femme est entrée dans un magasin de la chaîne Petsmart avec un sac lors d’un événement d’adoption. Elle est repartie un instant plus tard « sans rien acheter », précisait Brittany. Quelques minutes après, une autre dame s’est approchée des employés avec un chaton dans les bras. Elle pensait qu’il s’était échappé de son enclos pendant que le personnel avait le dos tourné, mais ce n’était pas le cas : il venait de se faire abandonner par l'autre personne, qui l'avait emmené dans son sac.

Il a été placé en foyer d’accueil

C’est en visionnant la caméra de vidéosurveillance que les salariés ont découvert ce qu'il s’était passé. Ils ont compris qu’une visiteuse était venue dans le but de laisser son félin sur place : « J'aurais aimé que la dame nous parle ou qu’elle laisse simplement le sac sur notre table si elle ne souhaitait pas entrer en contact avec nous » confiait Brittany, relayée par Cole & Marmalade.

Les organismes de sauvetage et maison d’accueil sont extrêmement sollicités et ont besoin de s’organiser pour accueillir un nouveau pensionnaire. Ce genre d’abandon leur donne beaucoup de travail supplémentaire, mais ils n’abandonnent pas pour autant les animaux. Brittany a donc accepté de garder la boule de poils sous son toit et de s’occuper d’elle.

A lire aussi : Une vétérinaire marche dans la neige pendant des kilomètres pour aider une chatte devant être opérée en urgence

@fosteringcats / Instagram

Un animal plein de vie

Malgré cette épreuve difficile, le petit nouveau baptisé Seymour n’a pas perdu sa joie de vivre. Comme les chatons de son âge, il débordait d’énergie et s’amusait avec tout ce qui l’entourait. Sur Instagram, sa bienfaitrice le décrivait comme une « douce boule d’énergie ».

Rien ne pouvait entraver la bonne humeur du chat. Avec un tel tempérament, il n’est pas passé inaperçu auprès des adoptants et a conquis le cœur de l’un d’eux : « Seymour s'en va dans sa maison pour toujours pour être gâté éternellement ! » annonçait Brittany. Le tabby pourra continuer de répandre de la joie dans sa propre maison.