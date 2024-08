Une association remue ciel et terre pour sauver les félins errants d’un site historique qui sont menacés d’extermination par une agence gouvernementale (vidéo)

Dans la vieille ville de San Juan, à Porto Rico, les chats sauvages sont connus et aimés de tous. Les habitants les nourrissent et les touristes les prennent en photo. Hélas, une agence fédérale a récemment décidé qu’ils devaient disparaître, affirmant que ces félins errants étaient une nuisance. Depuis l’annonce de ce plan d’extermination, des associations de défense animale se démènent pour tenter de sauver les minous menacés.

Si Porto Rico, territoire des États-Unis, est aujourd’hui en proie à des difficultés financières et à des catastrophes naturelles, un autre souci a récemment touché la corde sensible de nombreux Portoricains. Depuis fin 2023, près de 200 chats sauvages qui vivent dans le quartier historique de la ville de San Juan, le premier endroit de l'île à être colonisé par les Espagnols, sont menacés d’extermination. Le National Park Service (NPS) des États-Unis, l'agence fédérale qui gère la forteresse et son quartier, a en effet annoncé son intention de supprimer ces chats jugés indésirables.

Des membres de la communauté

Depuis des années, les chats de San Juan sont non seulement une attraction pour les touristes, mais aussi des membres à part entière de la communauté. Comme le rapporte le Daily Kos, il se dit même que certains de ces chats seraient les descendants des félins de l’époque coloniale. D’autres auraient été amenés dans la capitale par la légendaire maire de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, pour tuer les rats au milieu du XXe siècle.

AFP / Getty / Daily Kos

Si de nombreux habitants s’occupent de ces minous et les nourrissent, des organisations comme Save a Gato s’efforcent depuis longtemps de les capturer, de les stériliser et de les remettre en liberté.

Ces efforts de contrôle sont toutefois insuffisants aux yeux du NPS. Affirmant qu'ils sont une nuisance et qu’ils pourraient être porteurs de maladies, cette agence fédérale veut en effet que les chats sauvages disparaissent pour de bon.

Un plan controversé

Depuis que le NPS a annoncé son plan fin 2023 pour que les chats soient retirés de la vieille ville de San Juan et euthanasiés, les amoureux des chats et les défenseurs de leur lien historique avec le quartier se battent pour les sauver. En première ligne de ce combat se trouve Alley Cat Allies, une organisation à but non lucratif du Maryland.

Alley Cat Allies / Facebook

L’association soutient que le plan d'éradication du NPS viole la loi sur la politique environnementale nationale (NEPA) et qu’il est cruel et inefficace. Elle préfère soutenir des approches plus humaines comme celle du piégeage-stérilisation-remise en liberté.

En plus de promouvoir l'histoire des chats de San Juan et les efforts des organisations de sauvetage locales, Alley Cat Allies a poursuivi en mars dernier le NPS devant un tribunal fédéral pour tenter d'arrêter le projet d'élimination des chats.

Récemment, l’association a remporté une victoire juridique majeure. La tentative du NPS de transférer le procès à un tribunal de Porto Rico afin de ralentir la procédure et pouvoir agir avant un quelconque jugement a été rejetée. Le combat d’Alley Cat Allies continue donc aujourd’hui plus que jamais avec l’espoir de trouver une solution plus acceptable pour les dizaines de minous qui font la joie des habitants et des touristes de San Juan.