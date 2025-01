Un sauveteur bénévole improvise un plan pour secourir 2 chats tombés dans un trou profond de 4 mètres

2 sauvetages félins en un. C’est ce qu’ont réalisé des bénévoles et les ouvriers d’un chantier après avoir découvert un duo de chattes tombées au fond d’un trou. La famille de l’une d’elles la recherchait désespérément depuis un certain temps.

Manfred John Zabinskas est bénévole aux refuges Five Freedoms Animal Rescue et East Trentham Wildlife Shelter. A quelques heures de la Saint-Sylvestre, des ouvriers du bâtiment l’ont contacté au sujet de 2 petits animaux tombés au fond d’un des trous sur un chantier à Gisborne, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Melbourne en Australie.

Ils ignoraient, à ce moment-là, qu’il s’agissait de chattes à cause de la profondeur de la cavité, 4 mètres en l’occurrence, et du fait qu’elles étaient totalement immobiles et recouvertes de terre. Ils ne savaient d’ailleurs pas si elles étaient encore en vie, d’après The Dodo qui rapporte cette histoire.



Five Freedoms Animal Rescue / Facebook

Manfred John Zabinskas est arrivé sur les lieux en compagnie d’un autre bénévole. Il a tout de suite été surpris par la profondeur des trous. « J'ai immédiatement réalisé que ce serait un sauvetage difficile et je craignais que mon équipement ne soit pas suffisant », confie-t-il.



Five Freedoms Animal Rescue / Facebook

Sa perche de capture n’était pas assez longue. Il a dû réfléchir à un moyen d’atteindre et de récupérer les 2 chattes. Il a d’abord essayé de descendre en partie dans la cavité en étant agrippé par les jambes par son collègue et en tendant le bras tenant la perche, mais les animaux ne bougeaient pas et il ne pouvait donc pas les saisir.

On lui a finalement apporté une perche plus longue, avec un lasso à son extrémité. Grâce à cet outil, Manfred John Zabinskas a réussi à attraper les 2 félines et à les hisser à la surface. Il a été soulagé de constater qu’elles étaient en vie.

Five Freedoms Animal Rescue / Facebook

Soulagement et gratitude

« Elles étaient terrifiées et voulaient s'enfuir. Nous avons pris grand soin de les maîtriser pour ne pas nous faire mordre, mais aussi pour ne pas les laisser s'échapper et finir dans un autre trou », explique le bénévole.

La chatte calico a pu être restituée à sa famille dans la foulée. Ses propriétaires, qui habitent près du chantier, « l’ont récupérée avec beaucoup de soulagement et de gratitude », peut-on lire sur la page Facebook de Freedoms Animal Rescue.



Five Freedoms Animal Rescue / Facebook

En ce qui concerne sa congénère au pelage gris, en revanche, on n’a pas encore retrouvé de maître. Si personne ne la réclame, elle sera proposée à l’adoption.

Five Freedoms Animal Rescue / Facebook