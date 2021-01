Un propriétaire retrouve son chat déclaré "décédé" un an après sa disparition

Photo d'illustration

Sa famille pensait ne plus jamais le revoir, le vétérinaire l’ayant présumé mort. Pourtant, Rio était bien en vie et en très bonne santé. Le chat a été retrouvé un an presque jour pour jour après sa disparition.

Rio avait l’habitude de sortir seul le soir, puis revenait au domicile de ses propriétaires à Bricquebec dans la Manche. Mais un jour de janvier 2020, le chat, adopté un an et demi plus tôt, n’était pas réapparu après sa virée nocturne. Son propriétaire Adrien Godefroy et sa famille étaient très inquiets.

4 jours plus tard, ils ont lancé l’alerte et diffusé des avis de recherches. Au bout de 2 mois, le vétérinaire l’a déclaré décédé, rapporte La Presse de la Manche.

Les Godefroy voulaient tout de même garder espoir, mais les semaines et les mois passant, ils ont dû se rendre à l’évidence : « On ne pensait plus jamais le revoir ! », raconte Adrien. Ils ont d’ailleurs donné la quasi-totalité de ses accessoires à des proches, ne conservant « que sa gamelle et deux jouets ».

Ils étaient donc loin de s’attendre à cet incroyable revirement survenu le 6 janvier dernier, soit un an après la disparition de Rio. La famille apprenait, ce jour-là, que le chat venait d’être retrouvé, en vie et en pleine forme. Une habitante de la proche commune de Saint-Martin-le-Hébert en avait pris soin après l’avoir découvert dans son jardin. En constatant qu’il était tatoué, elle l’avait emmené chez le vétérinaire, qui a ainsi pu obtenir les coordonnées de ses propriétaires.

De retour à la maison, Rio a rapidement retrouvé ses habitudes. « Il n’avait aucune trace de blessure, sans faiblesse ni maladie », d’après Adrien Godefroy, qui ajoute qu’il avait même pris du poids. Ce qui amène ses maîtres à penser que quelqu’un s’était occupé du chat avant sa localisation du côté de Saint-Martin-le-Hébert. Ils ont donc lancé un appel afin de retrouver ladite personne et lui exprimer leur gratitude.