Un périple mystérieux pour Vitali, chat introuvable pendant 5 semaines et ayant parcouru 130 kilomètres

En recueillant un chat découvert seul devant chez elle, une dame bienveillante était loin de se douter que d’émouvantes retrouvailles étaient sur le point d’avoir lieu grâce à elle. L’animal avait fugué plus d’un mois plus tôt avant d’effectuer un long et involontaire voyage.

Un chat perdu après s’être introduit dans le véhicule d’un voisin a fini par être retrouvé plusieurs semaines plus tard à l’autre bout du pays, rapportait Donegal Daily le dimanche 27 août.

La découverte de Vitali, félin à la robe rousse, date de la mi-août. Ce jour-là, il avait été repéré par une habitante de Newtown Cunningham dans le comté de Donegal, dans le nord de l’Irlande. Le matou était seul et semblait avoir besoin d’aide.

La personne a décidé de le recueillir, puis a contacté l’association locale Animals In Need Donegal à son sujet.

Un post comprenant la photo du chat a été partagé sur les réseaux sociaux, dans l’espoir que ses éventuels propriétaires le reconnaissent. C’est effectivement ce qui s’est produit.

Une femme habitant Louth, à 130 kilomètres de là, a appelé Animals In Need Donegal, expliquant qu’elle était la maîtresse de l’animal. Ses dires ayant été vérifiés, elle a effectué le long trajet pour se rendre au refuge et vivre des retrouvailles touchantes avec son chat.

Ce dernier répond au nom de Vitali. Il s’était volatilisé 5 semaines plus tôt, et sa famille n’avait eu de cesse de le rechercher depuis.

Passager clandestin d’un voisin parti en vacances

Comment avait-il pu se retrouver aussi loin de sa maison ? Vitali avait fait de « l’auto-stop », en quelque sorte, mais à l’insu du conducteur. Il s’était faufilé dans le véhicule d’un voisin qui partait en vacances dans le comté de Donegal.

Le chat a été vu par un vétérinaire avant l’arrivée de sa maîtresse. Il se porte bien. Il a donc pu rentrer chez lui dans la foulée et se remettre de sa mésaventure.

Animals In Need Donegal / Facebook

« Le pouvoir de Facebook a encore frappé, indiquait hier Animals In Need Donegal sur sa page Facebook. Continuez de partager des publications, et d'autres animaux de compagnie perdus pourraient ainsi rentrer chez eux. »