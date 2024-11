Un militaire sauve un chaton de 2 semaines lors d'un déploiement à l'étranger et fait tout son possible pour lui offrir une vie meilleure

Le sergent Avery, de l’armée américaine, est tombé nez à truffe avec un minuscule chaton lors d’un déploiement à l’étranger. Baptisée Smokey en raison de la couleur grise de son pelage, la boule de poils n’avait que 2 semaines quand elle a été trouvée. Seule et vulnérable, elle avait grandement besoin d’aide.

Son sauveur a pris la responsabilité de s’occuper d’elle. Un lien profond s’est très vite tissé entre l’homme et l’animal. Ce dernier lui a apporté beaucoup de réconfort pendant son déploiement, et a pris une place importante dans la vie du militaire.

« Smokey est une chatte très spéciale, qui m’a donné une nouvelle vision de la vie ici, confie le sergent Avery, il n’y aura rien pour elle quand je partirai. Cela me fait mal au cœur de penser qu’elle restera seule ici. »

« Ensemble, nous pouvons changer la fin de son histoire »

Comme l’indique un article publié sur le site web Total Prestige Magazine, la petite Smokey ne pourra pas survivre seule dans cet environnement hostile. Les animaux errants ou abandonnés sont souvent confrontés à la famine, à la déshydratation, aux maladies et à des myriades d’autres dangers. Sans le sergent Avery pour la protéger, Smokey risque d’avoir un avenir sombre et incertain…

Fermement décidé à la rapatrier aux États-Unis, le soldat a contacté Paws of War, une organisation à but non lucratif qui aide les militaires américains à adopter et ramener des animaux avec lesquels ils ont noué une relation forte lors de leur déploiement à l’étranger.

« Notre mission de sauvetage pour Smokey est en cours, déclare Robert Misseri, cofondateur de Paws of War, les animaux secourus par nos militaires deviennent des membres de la famille et leur apportent un soutien émotionnel important. Sans ces soldats, ces animaux sont souvent livrés à eux-mêmes. »

Pour financer cette opération, l’organisme a lancé un appel aux dons. « Ensemble, nous ferons en sorte que Smokey ne soit pas laissée seule et nous la mettrons en sécurité, conclut Paws of War sur sa page Facebook, nous ne pouvons pas modifier le début de sa vie, mais nous pouvons changer la fin de son histoire. »

