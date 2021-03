Un livreur Just Eat vole le chat d'une gardienne d'immeuble pour... chasser les souris de son restaurant

Un livreur a été filmé par la caméra de surveillance d’un immeuble pendant qu’il volait le chat de la gardienne. Il a expliqué par la suite qu’il voulait l’utiliser pour débarrasser son restaurant des souris. La propriétaire de l’animal, qui a fini par le récupérer, a déposé plainte.

Faire en sorte que son restaurant ne soit pas envahi par les souris est une chose. Voler un chat pour qu’il les chasse en est une autre, bien plus condamnable. Surtout lorsque l’on pense à la peine causée à sa propriétaire. C’est ce qu’a vécu cette semaine une gardienne d’immeuble à Paris, comme le rapportait Yahoo! Actualités hier jeudi.

L’avant-veille au soir, un livreur Just Eat s’était présenté à la résidence en question pour procéder à la livraison d’un repas chez une locataire. Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, il a vu un chat roux dans la cage d’escalier et a décidé de l’emmener.

Le félin est tout sauf errant et a une maîtresse, qui est donc la concierge. Cette dernière ne s’est pas tout de suite aperçue de la disparition de l’animal. La cliente, en revanche, s’en est rendu compte. Le lendemain matin, elles ont consulté les images enregistrées par la caméra de surveillance de l’immeuble. C’est ce qui leur a permis de comprendre comment le chat s’était volatilisé.

Elles ont alors contacté Just Eat, mais la plateforme de livraison n’a livré aucune réponse. Ce qui les a amenées à se rendre sur les lieux, pour découvrir que le livreur en question n’est autre que le patron du restaurant. Dans l’un de ses tweets, la cliente explique qu’il assurait lui-même les livraisons à ce moment-là, s’agissant des dernières commandes de la journée.

UPDATE !!! ON A RETROUVE LE CHAT !!



Pour comprendre, c'était les dernières commandes du resto donc le patron a fait la livraison lui même. On est allé au resto ce matin et on a attendu jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Les employés sont arrivés et ont appelé le patron. https://t.co/T4pc0MuFiQ

