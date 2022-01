Un incendie menace une maison, un joggeur de passage porte secours aux animaux de compagnie

Un joggeur anonyme n’a pas hésité à braver les flammes et la fumée pour porter secours à 4 animaux, dont un chat. Un incendie s’était déclaré dans la maison de leurs maîtres, qui étaient absents à ce moment-là.

Les Polito aimeraient tant rencontrer l’homme qui a sauvé la vie de leurs animaux de compagnie, mais ce héros est reparti tout de suite après son intervention, comme le rapporte Newsweek.

A Scotts Valley, en Californie, un joggeur passait devant la propriété de Courtney et Tony Polito, qui n’étaient pas chez eux, quand il a vu de la fumée jaillir de la maison. L’homme a alors sonné à la porte, ce qui a alerté Courtney sur son smartphone, le système de sécurité domestique y étant relié.



ABC 7

Elle pouvait entendre ce qui se passait chez elle ; le joggeur qui lui parlait à travers l’interphone, mais aussi l’alarme du détecteur de fumée qui s’était déclenchée. « Je l’ai vu aller et venir en courant », raconte Courtney Polito, qui a eu un bref échange avec le coureur. « Salut ! Voyez-vous qu'il y a de la fumée qui sort du haut de votre maison ? », lui a dit ce dernier.

A l’intérieur, les 4 animaux de la famille étaient en grand danger : un chat, mais aussi 2 chiens Teckels et un lapin. La propriétaire des lieux a communiqué au joggeur le code d’accès de la porte principale et l’homme n’a pas hésité à s’engouffrer dans l’épaisse fumée pour évacuer les quadrupèdes et le lagomorphe.



ABC 7

« Je veux juste le remercier et lui faire savoir à quel point nous sommes reconnaissants »

Ils s’en sont sortis sains et saufs à la faveur du courage du sportif, qui a ensuite passé le relais aux pompiers, arrivés entretemps pour maîtriser l’incendie. Une fois assuré de la sécurité des animaux, il est reparti sans attendre le retour des Polito, qui voulaient lui exprimer leur gratitude. « Je veux juste le remercier et lui faire savoir à quel point nous sommes reconnaissants. Mes enfants, mon mari et moi serions dévastés si nous perdions nos animaux de compagnie et notre maison », confie la mère de famille.

A lire aussi : Un chaton atteint d'une malformation faciale et de plusieurs maladies se révèle un courageux battant



ABC 7

Le feu a détruit le garage, la voiture qui s’y trouvait, des armoires et les cadeaux de Noël. Le plus important est que de précieuses vies ont été sauvées grâce à un brave individu.