Un homme voit la maison vide de ses voisins prendre feu. Il intervient pour sauver le chat et le chien restés à l'intérieur

Si le chat et le chien d’un lot-et-garonnais dont la maison était en feu ont pu être sauvés, c’est grâce à son voisin. Il a non seulement secouru les animaux, mais il a en plus alerté les pompiers, qui sont venus maîtriser l’incendie.

Un homme de 83 ans, habitant Prayssas dans le Lot-et-Garonne, a perdu sa maison, mais pas ses précieux animaux de compagnie. Son voisin a, en effet, sauvé son chat et son chien, comme le rapportait La Dépêche ce jeudi 11 mars.

Les faits s’étaient déroulés la veille à La Gaffe, lieu-dit de cette commune située à une dizaine de kilomètres d’Agen.

Le domicile en question était en proie à un incendie ravageur. Le propriétaire des lieux ne se trouvait pas chez lui à ce moment-là, mais ses 2 amis à 4 pattes y étaient. Heureusement, son voisin s’en était rendu compte à temps. Il est intervenu en urgence pour secourir le chat et le chien, et appelé les pompiers.

Peu après, ceux de la caserne de Castelmoron-sur-Lot sont arrivés et ont immédiatement commencé à lutter contre les flammes. Ils ont été rapidement rejoints par leurs collègues d’Agen et de Prayssas. Grâce à leurs efforts conjoints, l’incendie a fini par être maîtrisé.

La maison a été détruite, mais le chat et le chien sont sains et saufs

Les pompiers sont toutefois restés sur les lieux jusqu’au lendemain matin afin de prévenir tout nouveau départ de feu.

Le chat et le chien ont donc échappé au sinistre. Leur maître en est reconnaissant envers son bienveillant voisin, ainsi qu’à l’égard des soldats du feu qui n’ont toutefois pu sauver sa maison. Celle-ci a été entièrement détruite.

D’après les premières constatations effectuées sur place, l’incendie aurait été probablement déclenché par un court-circuit survenu dans un appareil de chauffage d’appoint, précise La Dépêche.