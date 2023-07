Un homme attentionné n'hésite pas à jouer les majordomes pour son chat sénior lors des promenades (vidéo)

Même s’il pleuvait, il n’était pas question pour Smudge de se priver de sa promenade quotidienne. La chatte séniore tenait à sortir, et elle a pu compter - comme à son habitude - sur la bienveillance de son propriétaire, qui est toujours aux petits soins avec elle et prêt à tout pour son bonheur.

Nous aimons nos animaux de compagnie et sommes disposés à tout faire pour qu’ils aient la vie la plus heureuse possible. En tant que membres à part entière de nos familles, leur bien-être est au sommet de nos priorités. Certains propriétaires n’hésitent d’ailleurs pas à aller beaucoup plus loin que d’autres dans cette logique.

L’humain d’une chatte séniore appelée Smudge est de ceux-là. Cette dernière est âgée de 18 ans et souffre de surpoids. Ses balades journalières aux côtés de son maître sont donc importantes à plus d’un titre pour sa santé et son équilibre ; elles lui permettent non seulement de s’aérer et d’explorer les environs en toute sécurité, mais l’aident en plus à contrôler son poids et à préserver ses articulations.

Son propriétaire la gâte et est constamment à son service. Il satisfait le moindre de ses besoins, y compris lorsqu’il s’agit pour elle de sortir alors que la météo ne s’y prête pas.

Récemment, en effet, il pleuvait abondamment et Smudge tenait malgré tout à se promener dehors. La chatte n’avait pas du tout l’intention d’attendre que la pluie cesse pour s’offrir sa petite virée habituelle autour de la propriété. Elle n’avait pas non plus envie d’être trempée.

Sa Majesté peut se promener au sec malgré la pluie

La seule solution pour son humain consistait à emmener son parapluie. Il n’y en avait qu’un seul pour les 2 promeneurs. Un fait qui a d’ailleurs été souligné en légende de la vidéo où on voit la chatte et son maître à l’œuvre.

Vidéo relayée par Parade Pets et qui, au passage, a rencontré un succès fou sur TikTok. Postée le 5 juillet sur le réseau social, la publication totalise 2,8 millions de vues à ce jour.

La séquence montre donc Smudge se baladant tranquillement sous la pluie pendant que son propriétaire marche à ses côtés et tient le parapluie juste au-dessus d’elle. Lui ne se soucie pas d’être mouillé ; tout ce qui compte, c’est que sa chatte ne le soit pas et qu’elle puisse profiter de sa sortie.

A lire aussi : Le chat Sphynx tatoué par un gang commence une nouvelle vie après son sauvetage en prison