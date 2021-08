Un homme adroit rampe sous une plaque en béton pour secourir une portée de 6 chatons

Les chattes trouvent parfois des endroits insolites et inaccessibles pour protéger leurs petits. À Elkhart, dans l'Indiana (États-Unis), un groupe de bénévoles a dû intervenir pour récupérer une famille de félins sous une plaque en béton.

Cette opération de sauvetage n'était pas faite pour les claustrophobes. Paige, Carl et Helen, bénévoles de Catsnip Etc, sont passés à l'action à la suite d'un appel révélant la présence de chatons dans un trou, sous une plaque en béton.

La cavité était si petite et étroite, qu'ils ont creusé pour agrandir l'ouverture. Après avoir donné quelques coups de pelle, ils ont localisé 6 bébés, blottis les uns contre les autres et complètement... hors de portée. Le trio a essayé de les amadouer en diffusant la vidéo d'une chatte appelant sa progéniture. Hélas, les minuscules boules de poils n'ont pas bougé d'un pouce.

Les volontaires n'ont pas baissé les bras pour autant.

Des heures de manœuvres

Carl s'est allongé sur le dos, a glissé la tête la première dans le trou et s'est frayé un chemin vers les chatons. Il avait à peine assez de place pour avancer ; son ventre frottait contre la paroi. Mais grâce à quelques mouvements adroits, il a réussi à atteindre les jeunes chats. Ces derniers ont été mis en sécurité. Les sauveteurs ont même retrouvé leur maman et l'ont attrapée « en utilisant un piège sans cruauté », rapporte Lovemeow.

« Cela a duré quelques heures », a déclaré Carl. « Personne n'a été laissé pour compte. Il n'y avait pas de meilleure façon de terminer une journée. »

Les chats, couverts de puces et effrayés, ont été placés en famille d'accueil où ils ont reçu de nombreux soins. Ils ont découvert la chaleur des couvertures et la nourriture à foison, tant de confort et de délices qu'ils n'ont jamais connus à l'extérieur.

Les bénévoles qui s'occupent des chatons affirment qu'ils s'ouvrent de plus en plus chaque jour. Ils deviennent plus confiants et enjoués. Quant à leur mère, elle a été stérilisée et vaccinée.

Le dévouement et la détermination des volontaires ont permis de leur offrir de meilleures conditions de vie. Lorsqu'ils seront prêts, les jeunes chats seront proposés à l'adoption.