Un gros félin confondu avec un puma sème la panique dans un quartier et entraîne l'intervention de la police

La police de Vancouver (Colombie-Britannique) et le service animalier de la ville ont été submergés d’appels mercredi en début d’après-midi, de la part d’habitants du quartier de Shaughnessy signalant la présence d’un félin sauvage.

Certains parlaient de puma, d’autres de guépard et même de jaguar… Ce n’était rien de tout cela, mais plutôt un chat domestique perdu, rapportait la CBC le 18 mai.



BC CO Service / Twitter

Les premiers signalements étaient parvenus aux forces de l’ordre vers 13h locales. Ces dernières les ont tout de suite pris très au sérieux et ont pris les dispositions nécessaires. « Nous en avons informé certaines écoles de la région pour la sécurité des élèves, car nous pensions qu'il s'agissait peut-être d'un félin sauvage », indique en effet le sergent Steve Addison de la police de Vancouver.

Ce qu’ils méprenaient pour un animal sauvage était finalement « un chat domestique qui a été récupéré et rendu à son propriétaire par nos agents », poursuit le policier.

Il s’agirait d’un chat Savannah, une race créée aux Etats-Unis dans les années 1980 à partir du croisement entre chat domestique et Serval. Ce dernier est un félin sauvage originaire d’Afrique.

Sur Twitter, le service des agents de conservation de Colombie-Britannique a remercié les citoyens pour leur vigilance, mais il souligne qu’il n’a pas eu à prendre le quadrupède en charge, celui-ci n’appartenant pas à une espèce sauvage et domestique. Le Savannah est auprès de sa famille et se porte bien.

Savannah Cats are not regulated under Controlled Alien Species regulations.



We appreciate the public calling in tips so it could be safely reunited with its owner. #NeverADullDay pic.twitter.com/a4mKkKxDTi

