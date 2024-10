Un félin fait du campus universitaire son terrain de jeu et se lie d’amitié avec les étudiants

Si ce chat déambulant dans les allées d’une université américaine ne semble pas interpeller les étudiants, c’est parce que ces derniers le connaissent très bien. George est un habitué des lieux et fait presque partie du personnel ! Tout le monde l'apprécie et prend soin de lui, pour le plus grand plaisir de sa propriétaire.

George, un félin bicolore de 13 ans, a fait sa place au sein du Simpson College, université privée d’Indianola, dans l’Iowa (États-Unis). Sa propriétaire, Claire Patin, s’est d’abord inquiétée pour son bien-être en le voyant quitter la maison chaque jour pour partir à l’aventure. Mais elle a vite compris qu’il était choyé là où il allait et aimé de tous.

Le félin est apparu sur le campus aussi spontanément que dans la vie de sa maîtresse. En effet, cette dernière l’a rencontré devant la porte de sa maison pour la première fois, rapportait The Simpsoniam. À l’époque, elle vivait dans un autre domicile et avait été surprise de voir le félin entrer avec tant d’aisance chez elle. En effet, la boule de poils avait suivi les autres chats du foyer à l’intérieur comme si de rien n’était.

Un compagnon de route

Claire Patin pensait que le félin sociable avait un propriétaire et a mené l’enquête pour retrouver ce dernier. Toutefois, personne ne s’est manifesté et elle a finalement décidé de le garder : « C’était un petit chat si mignon et si amical » affirmait-elle. La boule de poils s’entendait avec tout le monde et était particulièrement proche de Meow-Meow, le chat de son voisin.

Elle a toutefois dû faire ses adieux à ce dernier quand Claire a déménagé à Indianola. Au départ, l’Américaine était inquiète pour son félin : « Je ne savais pas comment il ferait la transition sans Meow-Meow, et en passant de la campagne à la ville, alors je pensais qu'il allait être très seul » confiait-elle. Mais c’était sous-estimer les capacités d’adaptation de son chat, qui s’est fait refait de nombreux amis.

Les copains du campus

En vadrouillant, il a trouvé l’endroit idéal pour faire des rencontres : l’université locale. Loin d’être timide, le matou est allé à la rencontre des étudiants, lesquels l’ont accueilli avec une grande bienveillance. La visite du campus est devenue la balade quotidienne du félin avec le temps. Chaque année, des nouveaux étudiants sont surpris de le croiser, mais finissent par comprendre qu’il fait partie des lieux.

Tout le monde prend soin de lui, pour le plus grand bonheur de Claire, qui peut le laisser partir en toute confiance : « Je suis très reconnaissante de la façon dont les élèves le traitent et prennent soin de lui [...] Je suis tellement contente de laisser George aller à Simpson en sachant qu'il y a tant d'élèves là-bas qui prennent soin de lui » partageait-elle.