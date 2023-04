Un duo mère-fille tente de gagner la confiance d'un chat errant dans le but de changer sa vie (vidéo)

Stefany et Johanne ont l’habitude de porter secours aux chats errants du Canada, mais le petit Tobias leur a donné du fil à retordre. Toutefois, elles ont eu raison d’y croire jusqu’au bout : en gagnant la confiance du félin, elles ont pu lui offrir une nouvelle vie bien meilleure que la précédente !

Depuis un certain temps, Stefany et sa mère Johanne apportent du réconfort aux chats errants de leur quartier, au Canada. En 2 ans, elles ont soigné et trouvé à un foyer à plus de 15 chats, comme le rapporte Love Meow.

Un matou « insaisissable »

Dernièrement, c’est un félin « insaisissable » qui a attiré leur attention. Celui-ci ne se présentait à leur domicile qu’à la tombée de la nuit, dans le but de se nourrir. Une fois qu’il avait rempli son estomac, il s’enfuyait à nouveau dans la nature.

Stefany et Johanne espéraient de tout coeur gagner la confiance du félin un jour ou l’autre, et c’est ce qu’elles ont réussi à faire grâce à leur patience. Un matin, le matou s’est présenté à leur porte-fenêtre, où il attendait d’être le premier à être nourri.

Le félin a baissé la garde

Le chat était encore un peu timide, mais il a appris à se détendre aux côtés de ses bienfaitrices. Celles-ci ont pu l’emmener chez un vétérinaire, où il a été lavé, stérilisé, et traité pour des maladies dentaires et respiratoires.

Depuis, le chat nommé Tobias a rejoint une famille d’accueil de Chatons Orphelins Montreal (COM). Avec une bonne alimentation, des soins appropriés et un toit au-dessus de la tête, le félin est sorti de sa coquille et a su se délecter de sa nouvelle compagnie.

Un chat fan de câlins

Tobias est rapidement devenu le « roi de la maison ». « Il adore être sur le lit et ronronne bruyamment à côté de ses congénères », confie Celine Crom de COM. Aujourd’hui, il a retrouvé un poids normal et « a fait de grands progrès ».

« Lorsque ses maîtres rentrent, il attend près de la porte - parfois la langue tirée ! - pour les saluer et leur demander des câlins. Il adore se frotter à ses maîtres et dormir collé à eux. Il est très curieux et aime tout observer. Il est toujours là où il y a de l’action », a ajouté Celine Crom.

Après avoir longtemps vécu dans la rue, Tobias a enfin trouvé sa famille éternelle. Il est aujourd’hui le plus heureux des chats. Il compte bien profiter de la compagnie de ses humains préférés ad vitam æternam !