Un couple voit une chatte blessée au milieu d'une autoroute fréquentée et décide de faire demi-tour

Une chatte se tenait sur le terre-plein au milieu d’une autoroute. Si par malheur elle se retrouvait sur l’une des voies, sa vie aurait été en grand danger. Un couple en voiture l’a remarquée et a décidé de lui venir en aide.

Une chatte prise au piège au milieu d’une autoroute et blessée a été secourue par un couple, rapportait Brampton Guardian.

Victor Reis était au volant de sa voiture et accompagné de sa femme, prenant la direction de Bradford en Ontario (Canada). Ils empruntaient l’autoroute 410 au niveau de la ville de Brampton quand une silhouette sur le terre-plein central a attiré leur attention. « En nous rapprochant, nous avons remarqué que c'était un chat », raconte le conducteur.



Brampton Animal Services / Facebook

Il s’agissait d’une femelle, car possédant une robe calico. Les félins au pelage écaille de tortue et calico (écaille de tortue et blanc) sont, en effet, majoritairement des chattes.

L’automobiliste a pris la sortie suivante pour revenir à l’endroit où il l’a découverte. Lui et sa conjointe sont descendus du véhicule et se sont approchés très lentement de la chatte. Ils avaient peur de l’effrayer et de l’amener à traverser l’autoroute.

Ils ont ensuite utilisé un sac de courses pour la récupérer et la faire monter à bord de leur voiture en toute sécurité. C’est là qu’ils ont remarqué qu’elle saignait des pattes.

Victor Reis a contacté le service animalier local. Quelques minutes plus tard, un agent est venu prendre la chatte en charge pour l’emmener chez le vétérinaire. L’examen a révélé qu’elle présentait des écorchures sur le menton et les coussinets.



Brampton Animal Services / Facebook

« Elle mérite d'aller dans un foyer aimant »

D’après Mike Mulick, directeur du service animalier, ces lésions seraient probablement survenues après que la chatte ait sauté d’un véhicule ou en a été projetée. Il a décidé de l’appeler Jasmine.

La féline reçoit les soins dont elle a besoin et se porte déjà mieux. Elle a même recommencé à s’alimenter correctement et réclame des câlins à ses soigneurs.

Victor Reis et sa femme ont rendu visite à Jasmine pour prendre de ses nouvelles. « C'est une fille tellement adorable, a-t-il déclaré. Après tout ce qu'elle a vécu, elle mérite d'aller dans un foyer aimant et les personnes qui l'adopteront auront beaucoup de chance de l'avoir dans leur vie. »

A lire aussi : Que devient Fotis, le chat victime de brûlures volontaires ? Un nouveau départ et une mission l'attendent

Encore quelques semaines et Jasmine pourra être proposée à l’adoption.