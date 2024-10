Un couple de bienfaiteurs accueille un chat errant pendant une tempête, mais leur chat n’approuve pas cette décision (vidéo)

La famille Jacobs a découvert un chat terrorisé au milieu des intempéries et l’a recueilli. Un autre félin vivait déjà à la maison et n’a pas été ravi qu’un congénère empiète sur son territoire. Il ne s’est pas montré agressif, mais scrutait chaque fait et geste du petit nouveau.

Le sud-est des États-Unis a été fortement touché par la tempête Hélène au cours des derniers jours. Waffle fries n’avait pas de toit quand les intempéries ont commencé et n’avait d’ailleurs pas de prénom non plus, puisqu’il était un chat errant. En voyant sa détresse, la famille Jacobs a décidé de lui ouvrir sa porte pour qu’il se mette à l’abri. La boule de poils a fait l’unanimité chez ses hôtes, à une exception près : Tofu.

Cette dernière est la chatte de la maison et n’était pas préparée à devoir partager son logement, encore moins avec un nouveau félin ! Mais le chat noir et blanc avait terriblement besoin d’un abri et les propriétaires ont préféré ignorer l’avis de leur féline.

@thejacobsclan / TikTok

Une décision désapprouvée

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on découvre le chat rescapé en train de faire sa toilette sur un lit. Il semble confiant malgré les épreuves endurées et le fait de se trouver dans une maison qu’il ne connaît pas. Tofu, quant à elle, n’est pas du tout détendue. Au contraire, la présence du félin noir et blanc chez elle ne lui plaît pas.

Elle fixe son congénère avec insistance, scrutant les moindres de ses faits et gestes. Malgré son agacement, elle ne montre pas une once d’agressivité et se contente d’accepter la situation : « Tofu est un peu offensée, mais elle se comporte comme une soldate », plaisantaient ses propriétaires.

Un nouveau chat à la maison ?

Face à l’engouement des internautes autour de leur publication, ces derniers ont proposé à leur communauté de choisir un nom au nouveau chat. Ils ont par la suite opté pour Waffle fries et ont parallèlement ouvert une cagnotte en ligne pour financer les soins vétérinaires de l’animal. Ils n’ont pas encore officiellement déclaré avoir adopté le quadrupède, mais de nombreuses personnes espèrent qu’il restera chez eux.

