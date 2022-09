Un colonel à la retraite se reconvertit en sauveur de chats coincés dans les arbres

Spence Cocanour continue de franchir des obstacles que d’autres trouveraient insurmontables et à grimper les arbres les plus hauts, comme il le faisait lorsqu’il était militaire. Il le fait toutefois désormais pour sauver des chats.

A Asheville, en Caroline du Nord, les propriétaires de chats peuvent compter sur un bénévole pas comme les autres pour sauver leurs amis félins s’ils venaient à se retrouver coincés en haut d’un arbre. Il s’agit de Spence Cocanour, ancien membre de l’armée de l’air américaine.



La spécialité de ce colonel à la retraite était le contrôle de l’appui aérien. En d’autres termes, il désignait les cibles depuis le sol pour les avions d’attaque. Un travail pour lequel il était appelé à franchir une variété d’obstacles. « Une partie de ma formation consistait à faire de l'escalade, de la descente en rappel et à grimper aux arbres », explique-t-il à ce propos au Blue Banner.

Revenu à la vie civile, il a décidé de mettre ses compétences au service du sauvetage de chats, qu’il réalise gratuitement.



Chaque fois qu’il apprend qu’un félin est bloqué en haut d’un arbre à Asheville et dans les villes alentours, Spence Cocanour se rend sur les lieux avec son matériel d’escalade pour lui porter secours.

L’idée de venir en aide aux chats coincé dans les arbres lui est venue en regardant un documentaire sur le sujet. Sa première « mission », il l’a effectuée en 2019 après l’appel lancé par l’association Brother Wolf Animal Rescue.



Cette dernière cherchait quelqu’un pour récupérer un chat qui était monté sur une branche trop haute et ne parvenait plus à en redescendre. L’organisation n’avait pas les moyens de payer un professionnel. Spence Cocanour l’a sauvé, puis en a fait de même pour plus de 100 autres depuis.

Un duo de choc au service des chats

Il n’agit pas toujours seul ; sa femme Amy, ancienne militaire elle aussi, l’accompagne souvent lors de ses interventions. Quand elle n’est pas sur les lieux, elle se charge de lui transmettre les appels de détresse provenant de propriétaires félins.

Spence Cocanour raconte que son opération la plus complexe a été le sauvetage d’un chat appelé Snowball. Il a réussi à le ramener sain et sauf sur le plancher des vaches, alors que l’animal avait passé 7 jours sur un arbre haut de 25 mètres. 2 autres grimpeurs avaient essayé, en vain, de le secourir avant lui.