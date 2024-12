Un chaton se faufile sous un camion et se met à miauler jusqu'à ce que le conducteur l'entende et en tombe amoureux

Leurs routes se sont croisées par pur hasard et ne se sont plus jamais séparées. Micki, chaton femelle errante, et l’homme qui l’a découverte sont désormais des compagnons de route et ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Pour le sauveur et adoptant de la féline, c’est le fameux « système universel de distribution des chats » qui les a faits se rencontrer.