Un chaton Ragdoll et son grand-frère font connaissance dans une vidéo tendre et touchante

Il est important de préparer dument les présentations entre 2 chats appelés à cohabiter. Bon nombre de caractéristiques entrent en compte dans la réussite de leur coexistence, comme le sexe, l’âge et bien entendu la personnalité de chacun, mais les introduire l’un à l’autre de manière progressive permet d’augmenter les chances de voir s’installer une véritable entente.

C’est justement ce à quoi les propriétaires d’un chat tabby adulte répondant au nom de Benny et d’une jeune femelle de race Ragdoll et appelée Dolly ont longuement travaillé.

On peut voir les 2 félins faire connaissance dans une vidéo émouvante, partagée le 11 juin 2024 sur le compte TikTok spécialement créé pour suivre les aventures de Dolly : « @dollytheragdoll__ ».

Une séquence que relaie Parade Pets et qui nous permet de découvrir les différentes étapes mises en place par la famille pour habituer chaque chat à la présence de l’autre avant de les mettre directement en contact.

Le chaton venant d’arriver dans ce foyer est d’abord gardé dans une pièce séparée. Benny comprend qu’il se passe quelque chose derrière la porte. Il observe celle-ci à bonne distance, puis décide de s’en approcher. Pour l’y encourager, ses humains ont placé son repas près de ladite porte.



@dollytheragdoll__ / TikTok

L’aîné apporte ensuite son jouet préféré et aperçoit la patte de la nouvelle venue sous la porte, ce qui ne manque pas de l’intriguer. Autre bonne idée des propriétaires ; proposer à Benny l’un des jouets de Dolly pour qu’il sente son odeur.

L’étape suivante consiste à laisser le chat adulte entrer dans la pièce où vit sa petite sœur (en l’absence de cette dernière), là encore pour se familiariser à son odeur.

Le début d’une belle et longue histoire d’amitié

Par la suite, les 2 chats peuvent enfin se voir, mais pas encore se toucher, étant séparés par une sorte de voile. Benny réagit en émettant quelques sifflements, histoire de rappeler qu’il est l’ancien à la maison. Ce qui ne l’empêche pas de passer de longs moments à l’observer pendant qu’elle vaque à ses occupations félines.



@dollytheragdoll__ / TikTok

Après cela, la détente s’installe. Ils n’ont qu’une hâte, c’est de pouvoir se rencontrer. Surtout la petite Dolly qui se met à escalader le voile, tant elle est impatiente.

Le grand moment arrive enfin, celui du premier contact physique. Un instant que les propriétaires ont la bonne idée d’associer au jeu afin de le rendre le plus agréable possible pour l’un comme pour l’autre.

A lire aussi : Le changement d'attitude d'un père qui ne voulait absolument pas du chat adopté par son fils sidère ses proches (vidéo)



@dollytheragdoll__ / TikTok

Quelques chamailleries et échanges de coups de pattes plus tard, le début d’une belle et longue histoire d’amitié peut commencer.