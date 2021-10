Un chaton errant fait irruption dans un jardin et se lie d'amitié avec le chat de la maison en espérant quitter la rue

Seule et perdue, une jeune chatte errante s’est introduite dans un jardin dans l’espoir de trouver de l’aide. Le chat des propriétaires des lieux l’a chaleureusement accueillie, mais elle ne s’est pas laissé approcher par ses maîtres. Il fallait la sauver rapidement.

Une famille de Montréal s’était aperçue de la présence d’un chaton errant femelle dans son jardin. Le petit félin ne semblait âgé que de quelques semaines et sa mère n’était pas dans les parages. Désespérée, la jeune chatte a toutefois trouvé du réconfort auprès du chat de la maison, raconte Love Meow.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Son aîné s’est montré extrêmement bienveillant envers elle et l’a rassurée. Elle craignait toutefois les humains et, quand les habitants ont voulu l’approcher, elle a préféré prendre la fuite. Le chaton est réapparu quelque temps plus tard, le chat de la famille l’ayant une fois de plus accueilli avec enthousiasme. Finalement, c’est un voisin qui a réussi à le mettre en sécurité.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Alixe a compris qu’elle n’avait plus rien à craindre

Il en a ensuite informé Nadia, bénévole au sein de l’association locale Chatons Orphelins Montréal. L’organisation l’a alors confiée à 2 de ses mères d’accueil, Sarah et Morgane.

« Nous l’avons appelée Alixe. Elle était très timide quand nous l’avons eue », explique Chatons Orphelins Montréal. Son âge a été estimé à 2 mois. Alixe avait toujours aussi peur des gens ; à leur vue, son cœur battait la chamade et elle cherchait systématiquement à se réfugier dans un coin.

Au fil des jours, toutefois, elle a commencé à comprendre qu’elle n’avait désormais aucune raison d’avoir peur. Sarah et Morgane prenaient soin d’elles et faisaient preuve de beaucoup de patience pour l’aider à sortir de sa coquille. Le confort et l’amour qu’elle a trouvés dans ce foyer l’ont progressivement transformée.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

« Elle est prête à trouver une famille qui l'aimera pour toujours »

« Elle a rapidement appris à apprécier la compagnie de ses humains et des autres chatons. Elle suit les chats de la maison, les regarde jouer et essaie de les imiter ». Si bien qu’Alixe s’est mise elle-même à réclamer les câlins et la présence de ses bienfaitrices.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

A 3 mois, la jeune chatte n’a quasiment plus rien à voir avec le chaton terrifié et fragile qu’on avait découvert dans le jardin. Confiante, socialisée et en pleine forme, Alixe peut désormais passer à la prochaine étape de sa vie : « Elle est si douce et gentille, et elle est prête à trouver une famille qui l'aimera pour toujours ».

Chatons Orphelins Montréal / Facebook