Un chaton en mauvaise santé s'introduit dans une cour pour demander de l'aide

Certains animaux, comme Mabrouk, connaissent un début de vie difficile. Le chaton errant avait désespérément besoin de soins médicaux. Il est entré dans une cour dans l'espoir de trouver de l'aide.

Mabrouk s'est présenté dans un état déplorable. Ses yeux étaient couverts de croûtes et sa respiration était difficile. Lorsqu'une femme l'a aperçu dans son jardin, elle a immédiatement contacté un refuge. La vie de cet être chétif ne tenait qu'à un fil.

© Chatons Orphelins Montréal

Ella et Josie, 2 bénévoles, sont intervenues pour le mettre en sécurité. Le jeune félin, âgé d'à peine 10 semaines, a été examiné par un vétérinaire. Ce dernier a dû lui prescrire des antibiotiques, rapporte Lovemeow.

© Chatons Orphelins Montréal

Sa vie d'errance n'est plus qu'un mauvais souvenir

Mabrouk s'est montré très reconnaissant envers ses bienfaitrices. Il a pris l'habitude de rouler sur son dos à chaque fois qu'elles s'occupent de lui.

© Chatons Orphelins Montréal

Au fil des jours, le chaton s'est rétabli et a repris des forces. Affectueux de nature, il s'est autoproclamé assistant personnel de sa mère d'accueil ! Il aime se blottir contre elle et ronronner de plaisir lorsqu'elle travaille sur son ordinateur. Et ce n'est pas tout.

© Chatons Orphelins Montréal

Mabrouk a rencontré un autre orphelin, Rubbrix, qui est devenu son meilleur ami. Le duo passe ses journées à s'amuser et se câliner.

© Chatons Orphelins Montréal

Grâce à la bienveillance et la gentillesse des bénévoles, Mabrouk a été sauvé d'une vie de misère. Il s'épanouit désormais au sein d'un foyer chaleureux et s'est transformé en un chat magnifique.