Un chaton de 3 mois amputé d'une patte après un accident étonne par sa force de vivre

© Cats Protection

Amputé d’une patte après un accident de la route, un chaton a fait preuve d’une formidable détermination pour s’accrocher à la vie et surpasser ses traumatismes. Le félin miraculé poursuit son rétablissement et se prépare pour sa nouvelle vie.

Tous ceux qui s’occupent d’Augustus, un adorable chaton à 3 pattes, ou qui l’ont rencontré sont admiratifs devant son incroyable résilience. Le petit chat à la robe noire a, en effet, survécu à un terrible accident de la route qui lui a fait perdre un membre, mais il est plus que jamais décidé à profiter de ce que la vie a à lui offrir, comme le racontait Eastern Daily Press ce mercredi 15 septembre.



Cats Protection

Augustus avait été renversé par une voiture sur une route à proximité de Bressingham, village du comté de Norfolk dans l’Est de l’Angleterre. On l’avait emmené en urgence chez le vétérinaire le plus proche. Le chaton avait la mâchoire et la queue fracturées, ainsi qu’une patte sévèrement touchée. Cette dernière a dû être amputée.



Cats Protection

Après l’opération, Augustus a été pris en charge par l’équipe du centre d’adoption de la Cats Protection, à Downham Market. Auprès des bénévoles, il a entamé son processus de guérison avec une énergie et une volonté extraordinaires.



Cats Protection

« Malgré tout ce qu'il a traversé, c'est une petite créature pleine d'entrain »

Lindsay Tempest, directrice du centre, prend soin de lui depuis son arrivée et est tombée sous son charme dès l’instant où elle l’a vu. « « C'est un amour. Je l’ai emmené à la maison la première nuit car je ne voulais pas qu'il soit seul du jour au lendemain, dit-elle. Malgré tout ce qu'il a traversé dans sa courte vie, c'est une petite créature pleine d'entrain. On ne s'ennuie jamais avec Augustus. »

A lire aussi : Par amour pour son chat disparu depuis des mois, cette famille fait tout pour le retrouver



Cats Protection

Affectueux et joueur, le chaton progresse de jour en jour, mais il doit encore patienter avant de pouvoir être proposé à l’adoption.

L’association Cas Protection a lancé un appel aux dons pour l’aider à financer les soins coûteux d’Augustus. Elle espère récolter 1500 livres, soit près de 1800 euros.