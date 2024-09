Une chienne et ses chiots nouveau-nés vivant près d'une route très fréquentée obtiennent la seconde chance dont ils ont toujours rêvé

Jubilee n’a pas eu la vie facile. La chienne élevait ses chiots dans un abri de fortune.

« Cette courageuse petite famille vivait dans une caisse de vendange à côté d’une route très fréquentée. La maman errait dangereusement près de la circulation, explique l’équipe de Triangle Beagle Rescue, les chiots, âgés d’un peu plus d’une semaine, n’étaient pas encore capables d’ouvrir les yeux. »

Après les avoir découverts, un bon samaritain a contacté une association de protection animale en Louisiane, qui n’était pas en mesure de les accueillir en raison du surnombre de pensionnaires.

Comme le révèle un article publié sur le site web The Tribune, un couple a proposé de les prendre sous son aile en attendant leur transfert vers Triangle Beagle Rescue (Caroline du Nord).

Les chiots ont été adoptés

« La maman Beagle, nommée Sweet Jubilee, avait un grand appétit et adorait ses bébés, qui étaient impatients de téter, écrivent les membres de l’organisme sur les réseaux sociaux, le couple a transformé son bureau en nurserie, afin de garantir un environnement sûr et calme à Jubilee et ses petits. »

Comme les canidés vivaient dans une caisse de vendange, ils ont tous reçu des noms liés au raisin : Cotton Candy, Moon Drop, Pinot et Shiraz. Une fois remis entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association Triangle Beagle Rescue, les boules de poils ont reçu tous les soins nécessaires.

Une fois suffisamment âgés et sevrés, les chiots ont été proposés à l’adoption. Par chance, ils ont tous trouvé la famille de leurs rêves !

© Triangle Beagle Rescue

Tous les membres de la petite famille sont heureux

Leur maman, d’une nature « incroyablement douce », a dû attendre quelques semaines de plus avant de trouver le bonheur. Son vœu le plus cher a été exaucé au cours du mois d’août.

Les membres de l’association étaient ravis de publier la bonne nouvelle sur leur page Facebook. « Sweet Jubilee a été adoptée aujourd’hui, et va devenir un "Beagle de plage" et vivre à Ocean Isle, indiquent-ils, félicitations à elle et à sa nouvelle famille. »

A lire aussi : Un chien cachectique découvert sous un pont vit une métamorphose en quelques semaines et goûte enfin au bonheur

De nombreux internautes ont partagé leurs vœux de bonheur, alors qu’elle entamait le prochain grand chapitre de sa vie.