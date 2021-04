Un chat voit sa vie défiler devant ses yeux lorsqu’il se retrouve piégé au 18e étage d’un immeuble

En Australie, un chat coincé au 18e étage d’un immeuble a été sauvé par un pompier qui n’a pas hésité à prendre d’énormes risques lors de cette intervention. Malgré la hauteur vertigineuse et le vent, il a pu récupérer l’animal sain et sauf.

Le weekend dernier, un chat qui risquait de faire une chute de plusieurs dizaines de mètres a été secouru de justesse par un courageux pompier, à Sydney en Australie. Un sauvetage héroïque rapporté par 7 News.

Le samedi 10 avril, vers 12h30 locales, les secours ont été appelés au sujet de l’animal, qui s’était retrouvé piégé au bord d’une fenêtre au 18e étage de la tour Boomerang, dans le quartier du Parc Olympique. Un immeuble qui compte 39 niveaux et dont le sommet culmine à 129 mètres.

Le félin, lui, était à 60 mètres au-dessus du sol. Les pompiers, arrivés de Burwood et de Liverpool, ont rapidement évalué la situation et décidé d’effectuer une approche par le haut du bâtiment.

Ils se sont positionnés sur le toit, puis l’un d’eux a commencé sa descente en rappel, sécurisé par ses collègues. Une manœuvre d’autant plus périlleuse que le vent soufflait assez fort ce jour-là.

Un bref moment de terreur, puis la délivrance

Lorsque le pompier est arrivé au niveau du chat, qui répond au nom d’Abito, il y a eu un court moment de frayeur ; la moitié de l’animal était au-dessus du vide et l’autre dans le sac de son sauveur. Ce dernier a finalement réussi à l’agripper et à l’y faire entrer entièrement.

Ce faisant, il a lui-même pris un risque, puisque ses 2 mains étaient occupées à tenir le chat et non pas à s’accrocher à la paroi. Durant ce court laps de temps, il ne pouvait donc compter que sur la solidité de ses équipements et de ses camarades qui tenaient le cordage.

Finalement, le pompier a pu achever sa descente en toute sécurité et remettre le chat à ses propriétaires, qui lui ont manifesté leur reconnaissance.

