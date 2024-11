Un chat sénior au corps malmené par 14 années d'errance connaît le confort et la sécurité pour la première fois de sa vie

Kris Northrup est une bénévole au service des chats en détresse depuis des années, mais lors de son récent départ en vacances en famille, elle n’avait pas projeté d’effectuer le moindre sauvetage. Pourtant, alors qu’elle venait d’arriver dans la maison qu’elle louait, un chat errant mal en point s’est approché de sa voiture.

« J'étais horrifiée par son état, raconte-t-elle à The Dodo. Il était maigre, couvert de nœuds douloureux et avait mal à la bouche ». Kris Northrup a aussitôt appelé le propriétaire du logement pour savoir s’il connaissait l’animal. Son interlocuteur lui a expliqué que ce chat sénior était connu dans le quartier, mais n’avait pas de famille.



Kris Northrup

Des voisins le nourrissaient. Parmi eux figure une femme prénommée Kendra et que Kris Northrup a pu rencontrer. Kendra espérait tant que quelqu’un puisse secourir le vieux matou et l’emmener chez le vétérinaire, choses qu’elle n’était pas en mesure de faire.

« Rufus est venu avec nous »

Elle a montré à Kris Northrup des photos du chat prises un an plus tôt, alors qu’il était encore en bonne santé. En découvrant ces clichés, la bénévole a été confortée dans sa décision de lui tendre la main.



Kris Northrup

Elle a pu gagner la confiance de Rufus – c’est le nom qu’elle lui a choisi – même s’il refusait encore de la rejoindre à l’intérieur. « Quand nous sommes partis le lendemain matin, Rufus est venu avec nous. Il s'est couché sur mes genoux pendant la majeure partie du trajet vers la maison », dit sa bienfaitrice.

Le chat s’est plu dans sa nouvelle maison où il a découvert la sécurité, le confort et la nourriture à volonté. Il a dormi dans un lit pour la première fois de sa vie. « Il n'avait aucune idée de ce que c'était », relate Kris Northrup, qui ajoute qu’il s’est mis instinctivement à pétrir le couchage.



Kris Northrup

Rufus a été examiné par un vétérinaire. Son âge a été estimé à 14 ans. Il souffre d’un souffle au cœur, d’une maladie rénale, d’une anémie et d’une hyperthyroïdie. « Le vétérinaire pense qu'il peut continuer encore 6 mois à 2 ans », précise Kris Northrup.



Kris Northrup

Une nouvelle famille pour Rufus

Cette dernière a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Les photos du félin et son récit ont bouleversé une femme appelée Emily Luft. « J'ai pensé qu'il conviendrait parfaitement à mon fiancé et moi, après avoir lu qu'il voulait juste manger et passer du temps avec les gens », confie celle-ci.

De plus, Rufus lui a rappelé Callie, une chatte avec laquelle elle avait grandi. « Elle a vécu jusqu'à près de 21 ans et, à mesure qu'elle vieillissait, elle a eu de plus en plus de problèmes de santé (l'un d'entre eux étant la maladie rénale dont souffre Rufus). J'ai passé les 3 dernières années de la vie de Callie à la maison avec elle, et j'ai vraiment aimé consacrer cette période à être sa copine câline », se souvient Emily Luft.

L’adoption a été officialisée peu après. Rufus ne pouvait pas trouver meilleure famille, au sein de laquelle il pourra couler des jours heureux.

Emily Luft