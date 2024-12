Un chat sauve la vie de son propriétaire tombé dans un ravin enneigé en fuyant la guerre et veille sur lui sur son lit d'hôpital

On dit que le chien est le meilleur ami de l’Homme, et il mérite largement cette réputation. Le chat peut se montrer tout aussi loyal et protecteur, comme l’a fait Peach récemment avec son humain alors qu’ils étaient tous les 2 en grande détresse.

Un chat a aidé son propriétaire à s’accrocher à l’espoir et même à la vie alors que leur situation paraissait désespérée, rapportait The Dodo.

Vladislav Duda et 2 autres personnes fuyaient la guerre en Ukraine. Le jeune homme avait tout laissé derrière lui sauf son ami félin adoré répondant au nom de Peach. Le petit groupe ne s’était pas engagé sur la voie la plus simple ; pour se rendre dans la Roumanie voisine, ils devaient passer par une route traversant la région montagneuse des Carpates.

Vladislav Duda voulait ainsi à tout prix sauver la vie de son chat, mais il était loin de s’imaginer que c’est ce dernier qui allait sauver la sienne.



Alors que Vladislav Duda et les autres essayaient tant bien que mal d’avancer, une violente tempête de neige s’est abattue sur eux. Le propriétaire de Peach a tenté de résister, mais il a fini par perdre l’équilibre et glisser, se retrouvant au fond d’un ravin. Il était totalement pris au piège, avec le minet à la robe rousse comme seul compagnon désormais. Ils avaient été étaient séparés des 2 autres réfugiés qui ne pouvaient plus les localiser.

Il faisait de plus en plus froid et il était impossible pour Vladislav Duda de remonter. Il a ainsi passé les 24 heures suivantes à espérer une hypothétique opération de sauvage. Avec son chat blotti contre lui, il comptait sur lui pour ne pas succomber à l’hypothermie et à la résignation.

Des sauveteurs sont finalement arrivés, ceux de l’organisation roumaine Salvamont Maramures. C’était la délivrance pour le courageux Peach et son humain.



« La seule chose dont nous l’avons vu se soucier, c’est le chat »

Pour Dan Benga, directeur de Salvamont Maramures, il ne fait aucun doute que le quadrupède a joué un rôle crucial dans la survie de son propriétaire. « Le chat […] le réchauffait, indique le responsable. Il lui a donc sauvé la vie. La seule chose dont nous l’avons vu se soucier, c’est le chat. Il ne pensait pas à lui-même ».

Vladislav Duda a été transporté à l’hôpital. Bien évidemment, Peach est resté à ses côtés sur son lit. Lui aussi a été réchauffé et nourri.

Les médecins s’attendent à ce que l’homme s’en remette complètement sous quelques jours. Lui et son héros de chat pourront ainsi prendre un nouveau départ ensemble.