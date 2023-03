Un chat perdu depuis des jours se retrouve bloqué au bord d'un pont et attend une fin heureuse

En secourant un chat qui frôlait le pire sur un pont du Texas, ses sauveurs ne savaient pas encore que sa famille le cherchait désespérément depuis plus d’une semaine.

Le sauvetage délicat d’un chat en très mauvaise posture a donné lieu à d’émouvantes retrouvailles avec ses propriétaires, qui étaient à sa recherche depuis plusieurs jours. Des faits rapportés par United Press International le jeudi 29 mars.



City of San Antonio Animal Care Services / Facebook

Le vendredi 17 mars, des témoins avaient vu un chat roux coincé au bord d’un pont enjambant l’autoroute inter-Etats I-10 à San Antonio, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Inquiets pour l’animal, ils avaient lancé un appel à l’aide. Le service animalier de la ville (ACS - City of San Antonio Animal Care Services) avait envoyé 2 agentes sur les lieux pour lui porter secours.

Sauver le félin n’était pas une mince affaire. Les intervenantes n’avaient aucune marge d’erreur ; le moindre mouvement brusque risquait de faire peur au quadrupède et provoquer sa chute. Agissant lentement et précautionneusement, elles avaient finalement réussi à le récupérer et à le mettre en sécurité.

Examiné par un vétérinaire dans les locaux d’ACS, le chat, surnommé Bridges par ses sauveurs, ne souffrait d’aucun problème de santé, hormis une forme légère d’infection respiratoire pour laquelle il avait d’ailleurs été traité. N’étant pas identifié au moment de sa découverte, il s’était vu implanter une puce par le service animalier, qui l’avait ensuite proposé à l’adoption.

Bridges s’appelle en fait Oliver

Bridges avait déjà une famille et un nom, Oliver en l’occurrence. Ses propriétaires l’avaient perdu de vue plusieurs jours avant l’épisode du pont et le cherchaient sans relâche. Ils l’ont reconnu en tombant sur les photos du site d’adoption d’ACS et ont aussitôt contacté ce dernier pour lui expliquer la situation.

Les retrouvailles ont été annoncées sur Facebook le mardi 28 mars. Quand les propriétaires d’Oliver sont venus le chercher au refuge et l’ont appelé par son nom, le chat est tout de suite venu vers eux en miaulant. Ses humains ont eu bien du mal à retenir leurs larmes de joie, tout comme les membres de l’équipe d’ACS.

« Merci à tous ceux qui l’ont aidé. C’est mon chat de soutien émotionnel, a déclaré la maîtresse d’Oliver. Sans toutes ces personnes qui ont appelé à son sujet, nous ne l’aurions jamais retrouvé ».