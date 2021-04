Un chat ne quitte plus son grand-père depuis qu'il a découvert qu'il était atteint d'un cancer

© Kelly Nugent

Malade, cet homme ne pensait pas qu’un chat était capable d’apporter du réconfort autant qu’un chien. Sweet Potato lui a prouvé le contraire. En quelques semaines, ils sont devenus les meilleurs amis du monde.

Kelly Nugent et son chat Sweet Potato vivent en Floride, mais ils se sont tous les 2 installés à New York il y a 2 mois pour que la jeune femme puisse prendre soin de son père. Ce dernier est, en effet, atteint d’un cancer de la moelle osseuse et a besoin d’assistance au quotidien.

« Mon père est mon meilleur ami », confie Kelly Nugent à The Dodo, qui ajoute qu’elle se devait d’« être à ses côtés ». Et pour l’aider à le soutenir et à lui remonter le moral, elle peut compter sur le félin de 2 ans.

Comme s’il avait compris que quelque chose n’allait pas, « le chat le plus doux de la Terre », comme elle le décrit, s’est instinctivement rapproché du père de sa propriétaire. Elle explique que la personnalité de Sweet Potato s’apparente davantage à celle d’un chien que d’un chat.

Son père n’avait d’ailleurs jamais été un « homme à chats », préférant les canidés. Il avait accueilli Sweet Potato à bras ouverts à son arrivée chez lui, mais sans s’attendre à recevoir un tel degré d’amour de sa part.

Comme le montre la vidéo TikTok ci-dessous, le chat et le père de Kelly Nugent sont devenus inséparables :

A chaque fois que l’homme s’assoit sur son fauteuil inclinable, Sweet Potato vient s’installer sur son bras et se blottir contre lui. S’il utilise son ordinateur, le chat s’empresse de se coucher sur le clavier, et s’il a des documents à remplir ou quoi que ce soit d’autre, l’animal s’empresse de se poser sur la table pour avoir toute son attention et lui donner de l’affection.

Une amitié plus que bénéfique pour le malade

Les vidéos postées par Kelly Nugent rencontrent un grand succès et suscitent de nombreux commentaires. On lui fait souvent remarquer que son ami félin et son félin se ressemblent de plus en plus : « Sweet Potato a une petite moustache blanche, mon père en a une aussi... et ça nous fait beaucoup rire. »

Les 2 mois de présence du chat auprès de son papa semblent avoir « impact énorme sur lui », relate sa fille, qui dit penser que « le soutien émotionnel de Sweet Potato, ses câlins et le simple fait d’être là » ne sont pas étrangers à l’amélioration de son état de santé récemment observée.