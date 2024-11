Un chat n'ayant connu que l'errance accepte enfin d'être hébergé par l'âme charitable qui le nourrit et découvre le confort intérieur (vidéo)

Passer de la liberté, mais aussi de la dureté caractérisant le quotidien dans les rues au confort et à la sécurité d’une maison n’est pas la plus simple des transitions pour les chats errants. Certains s’adaptent et se plaisent assez vite, tandis que d’autres mettent plus de temps à changer de mode de vie. Sammy est à placer dans la première catégorie.

Jordan Ditty, alias « @ittybittyjditty » sur TikTok, habite la Pennsylvanie (Etats-Unis). Depuis un certain temps, elle avait pris l’habitude de nourrir un chat errant qu’elle voyait de plus en plus souvent dans son quartier.

L’adorable matou à la robe rousse, pour lequel elle avait choisi le nom de Sammy, était ravi d’avoir le ventre plein tous les jours grâce à elle. Malgré la gratitude et la confiance qu’il commençait à ressentir à l’égard de sa bienfaitrice, il ne semblait pas encore tout à fait prêt à troquer sa vie d’errance contre celle bien plus paisible de chat d’intérieur.

Pourtant, Sammy n’est plus tout jeune, son âge étant estimé entre 12 et 15 ans. Pour un félin sénior, continuer de vivre dehors, à la merci des éléments et des dangers, ce n’était assurément pas l’idéal.



@ittybittyjditty / TikTok

Jordan Ditty souhaitait le faire entrer chez elle et prendre soin de lui, mais il n’avait pas l’intention de s’en laisser convaincre.

Un jour, toutefois, elle a remarqué que l’une de ses pattes le faisait souffrir. Elle savait qu’elle devait le faire examiner et soigner par un vétérinaire le plus vite possible. Pour cela, Jordan Ditty devait le persuader de la rejoindre à l’intérieur.

« Il adore la vie intérieure »

Cela n’a pas été facile, mais elle a fini par atteindre son but. Sammy a enfin accepté d’avoir un toit au-dessus de la tête. Dès qu’il a goûté au calme et à la sécurité de la maison, il a été conquis. « Il adore la vie intérieure et est absolument obsédé par les caresses, les câlins et les couvertures douillette », explique, en effet, Jordan Ditty à Newsweek.

Si bien d’ailleurs que Sammy n’a plus cherché à repartir depuis ce fameux jour. Il a décidé de rester pour de bon, au grand bonheur de Jordan Ditty.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir Sammy découvrir et profiter du confort du lit de sa nouvelle propriétaire :

