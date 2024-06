Un chat miraculé a été retrouvé et secouru dans une machine à laver en marche par sa maîtresse

Comet, un jeune chat de 5 mois, a miraculeusement survécu après s’être retrouvé coincé dans une machine à laver en marche. La réactivité de ses propriétaires ainsi que le professionnalisme de ses sauveteurs lui ont permis de s’en sortir indemne malgré une grosse frayeur.

Le chat n’imaginait sûrement pas qu’il se retrouverait dans une telle situation après avoir fait son nid dans le lave-linge. Il s’était allongé au milieu des vêtements confortables et s’était endormi. Aux petites heures du matin, sa maîtresse Naomi Thompson a décidé de lancer une machine.

© Vets Now / SWNS

Un horrible constat

Elle ne s’est pas doutée une seule seconde que Comet puisse se trouver à l’intérieur, car ce n’était pas dans ses habitudes. Elle a donc programmé un lavage à haute température et a allumé l’appareil. Quelques instants plus tard, des miaulements provenant de celui-ci l’ont interpellée. C’est avec stupeur qu’elle a constaté la présence du félin dans la machine.

Son époux et elle l’ont immédiatement fait sortir de là et ont constaté qu’il avait perdu ses esprits. Ils ont effectué une réanimation cardiopulmonaire et ont été soulagés de voir sa petite poitrine se soulever. Sans perdre un instant, ils l’ont conduit chez Vets Now à Gillingham (Angleterre).

© Vets Now / SWNS

Un grand soulagement

Comet a reçu des soins spécifiques une fois sur place, précisait un porte-parole sur le site de l’entreprise. Il était dans un état catastrophique selon les vétérinaires qui l’ont pris en charge. Il a été placé sous oxygène et a reçu des traitements en intraveineuse. Par chance, ses poumons n’ont pas été endommagés et grâce à l’expertise des sauveteurs, il s’est lentement remis de son accident.

Quelques jours plus tard, il a pu retrouver sa famille et est « totalement redevenu l’ancien lui » selon son maître.

© Vets Now / SWNS