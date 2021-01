Les chats se frotteraient contre les herbes-aux-chats pour une autre raison que leur effet euphorisant

Photo d'illustration

S’il est bien connu que les herbes-aux-chats exercent sur eux un effet euphorisant, nos amis félins se frottent contre ces plantes dans un autre but. Si l’on en croit les conclusions récemment publiées d’une étude japonaise, les chats le feraient aussi pour se protéger de certains nuisibles.

S’il est une chose à laquelle les chats ne peuvent résister, c’est bien l’herbe-aux-chats (à ne pas confondre avec l’herbe à chat). Dès qu’ils sont en présence de l’une des espèces de plantes appelées de la sorte, ils se mettent à se rouler sur ses feuilles et à se frotter la tête contre elles.

Les scientifiques savaient déjà que dans la cataire (Nepeta cataria), l’une de ces herbes-aux-chats, un composé chimique appelé népétalactone était responsable de son effet euphorisant sur les chats, mais aussi de son action répulsive sur les insectes.

Or, d’après une nouvelle étude publiée ce mercredi (20 janvier) dans la revue Science Advances, une substance produite par une autre espèce d’herbe-aux-chats aurait des effets similaires. Il s’agit du Matatabi (Actinidia polygama), et le composé qui y est associé est un iridoïde du nom de nepetalactol. L’appellation est proche, mais il s’agit bien d’une substance distincte du terpène cité plus haut.

Un composé naturel euphorisant chez une autre variété d’herbe-aux-chats

Les auteurs de cette étude, chercheurs à l'université d'Iwate au Japon, ont testé les effets du Matatabi sur des dizaines de chats et d’autres animaux : 25 chats adoptés, 30 chats errants, des félins sauvages (chats sauvages, jaguars, léopards, lynx…), des chiens et des souris de laboratoire.

Ils ont extrait le nepetalactol et l’ont appliqué sur du papier filtre, tout en mettant en place un groupe de contrôle avec du papier filtre sans nepetalactol. Ils ont ainsi constaté qu’une majorité de félins domestiques et sauvages se frottaient effectivement contre le papier filtre contenant du nepetalactol. En revanche, les chiens, les souris n’avaient eu aucune réaction vis-à-vis de la substance. Cela suggère donc que l’attrait pour cette espèce d’herbe-aux-chats ne serait propre qu’aux félins.

Se frotter contre l’herbe-aux-chats : joindre l’utile à l’agréable ?

Les chercheurs ont également découvert que les chats sur lesquels on avait appliqué du nepetalactol étaient moins approchés par les moustiques que leurs congénères du groupe de contrôle. Le constat était le même du côté des félins sauvages. Les scientifiques ont donc eu la confirmation que ce composé était un répulsif naturel contre les moustiques.

Ce qui les amenés à penser que les chats – et les félins en général – se roulent et se frottent contre les herbes-aux-chats non seulement parce que cela leur procure du plaisir, mais aussi pour se prémunir des piqûres de moustiques. On sait que ces insectes peuvent leur transmettre diverses maladies graves, dont la dirofilariose (maladie du ver du cœur).