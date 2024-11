Un chat finit aux urgences vétérinaires après avoir reniflé des lys, sa propriétaire sensibilise sur les risques d'empoisonnement aux plantes

« On m’avait donné de très beaux lys et je n’avais aucune idée qu’ils pouvaient être dangereux, explique Dominika, qui vit à Dunstable, Socks ne s'en est pas occupé quand les pétales étaient fermés, mais il s'est intéressé quand ils ont fleuri. Nous étions dehors et il a dû venir les sentir, il a mis du pollen sur son museau et l'a léché. »

Habituellement bavard, le félin est resté très calme par la suite, ce qui a alerté sa propriétaire. « Il était sonné, c’était comme s’il n’était pas vraiment là, poursuit-elle, il était léthargique et voulait boire tout le temps. J’ai immédiatement appelé Vets Now ; j’étais en pleurs et en panique en attendant le taxi qui nous emmènerait à la clinique. »

Socks s’en est sorti

Une fois arrivé à la clinique Vets Now Barton-le-Clay, Socks a été mis sous perfusion et a reçu un traitement pour traiter l’empoisonnement dont il a été victime. Il a été soigné et surveillé sur place pendant 2 jours, avant de pouvoir retourner à la maison pour le plus grand soulagement de sa maîtresse qui sensibilise les autres propriétaires. « Nous avons failli perdre Socks, alors ne gardez pas de lys à la maison si vous avez un chat », indique-t-elle.

« Les lys sont particulièrement toxiques pour les chats, déclare un partenaire de Vets Now, ils peuvent provoquer de graves diarrhées, des convulsions, une insuffisance rénale aiguë et même la mort. »

« Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est que toutes les parties de la plante sont toxiques et même de petites ingestions, comme 2 ou 3 feuilles ou pétales, ou l'eau d'un vase contenant des lys, peuvent être potentiellement mortelles, poursuit le spécialiste, même de très petites quantités de pollen peuvent être extrêmement dangereuses. Les chats peuvent en avaler une quantité toxique simplement en se léchant après avoir effleuré les fleurs. »

