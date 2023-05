Un chat fait fondre les cœurs avec son comportement adorable lors des soirées cinéma de sa famille (vidéo)

Depuis son adoption par Danielle et son mari Alex, Loki fait en sorte de passer autant de temps que possible à leurs côtés et de profiter au maximum de leur amour. Le félin au pelage tigré leur en apporte tout autant au quotidien et ne manque pas non plus de les faire rire par ses espiègleries.

Ce couple habitant l’île new-yorkaise de Long Island l’avait adopté en 2022 après le décès de leur précédent chat. Loki était alors un chaton de 9 semaines qui vivait au refuge de la North Shore Animal League America, à Washington dans l’Etat de New York (Etats-Unis).

Dès leur rencontre, Danielle en était littéralement tombée amoureuse. « Il criait et agitait ses pattes dans la cage, exigeant que je le laisse sortir. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'attention. Je savais que je devais l'emmener avec moi », raconte-t-elle à Newsweek.

Elle décrit son ami à 4 pattes comme étant « un fauteur de troubles intelligent et espiègle, qui se mêle de tout. Vous ne pouvez toutefois jamais rester en colère contre lui à cause de sa gentillesse. »

L’attachement qu’il éprouve envers sa famille est palpable dans les vidéos que l’on peut voir via le compte TikTok qui lui est consacré, « @lokidoestricks ».

Dans l’une de ces séquences, on découvre l’adorable habitude qu’il a développée depuis quelque temps et consistant à se joindre à Danielle et Alex lorsqu’ils s’apprêtent à s’offrir une soirée cinéma dans le confort de leur salon.

Installés dans leur canapé et blottis sous la couette, ils ne tardent pas à être rejoints par leur chat qui apporte sa propre couverture.

Un rituel mignon

La vidéo en question est rapidement devenue virale sur TikTok. Partagée le 2 mai 2023 sur la plateforme sociale, la publication cumule, en effet, 3,1 millions de vues.



Sa propriétaire explique à Newsweek que c’est loin d’être un acte isolé. « De temps en temps, dit-elle, Loki attrape une couverture et l'apporte sur le canapé quand il nous voit faire la même chose ».

Danielle précise qu’elle ne sait pas « si les chats sont réellement capables d'imiter le comportement des humains, mais il semble bien que c'est ce qu'il fait ».