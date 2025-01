Un chat domestique retrouve son instinct sauvage après s’être retrouvé coincé sur une île pendant plusieurs semaines

La famille de Tsar a passé des semaines angoissantes après avoir perdu son chat sur l'île de Governors Island, près de New York (États-Unis). Bien qu’il soit téméraire, le félin n’avait jamais vécu à l’extérieur et personne ne savait s’il allait pouvoir se débrouiller seul. Mais ses instincts primaires ont émergé et lui ont permis de rester en vie pendant près d’un mois.

Tsar a disparu le 27 octobre lors d’une séance photo annuelle à laquelle il participait avec ses humains. La boule de poils a été attirée par une botte de foin et s’est cachée dessous. Quand ses maîtres ont voulu la récupérer, elle n’était plus là et n’a plus donné aucun signe de vie par la suite. Malheureusement, l’heure du dernier ferry a sonné et ils ont dû quitter l’île sans leur ami félin.

Une longue traque

Les proches de Tsar ont pris contact avec le personnel chargé de la protection de l’île pour lui demander de garder l’œil ouvert. Tristan Mariner, gardien à Governors Island, a finalement repéré la boule de poils une semaine plus tard au sud, tout comme d’autres collègues quelque temps plus tard. Malheureusement, chaque tentative pour capturer l’animal a été infructueuse.

Des pièges à chats ont été installés par les employés de l’île, en vain. La SPCA, organisme de sauvetage pour animaux, est intervenue avec son propre matériel, qu’elle a placé dans des endroits stratégiques. Son expertise a finalement payé 42 jours après la disparition du quadrupède. Tsar s’est retrouvé piégé dans l’un des dispositifs, ce qui marquait la fin de sa course effrénée.

Des capacités remarquables

Les proches de Tsar étaient soulagés d’apprendre la nouvelle, d’autant plus que le chat était en bonne santé. Il n’avait pas vraiment perdu de poids, ce qui signifiait qu’il avait trouvé le moyen de s’alimenter correctement régulièrement.

Par ailleurs, il s'était constitué un nid douillet dans une cachette chaleureuse. En somme, la boule de poils domestique s’est extrêmement bien débrouillée dans la nature : « C'est assez stupéfiant », affirmait Tristan Mariner dans un témoignage accordé au New York Post.